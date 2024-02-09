9 февраля президент Зеленский провел переговоры с двухпартийной делегацией конгрессменов из Соединенных Штатов во главе с главой комитета Палаты представителей по разведке.

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Три критических вопроса

По словам главы государства, на встрече с конгрессменами были подняты три критических для Украины вопроса. Первое – это необходимость принятия нового пакета помощи от США, который до сих пор находится на обсуждении.

Второе – это поставка ПВО, а именно систем Patriot. И третий вопрос, который находился в повестке дня, – предоставление дальнобойных ракет ATACMS на 300 километров.

Зеленский подытожил с грустью, что решения по передаче этого оружия пока нет.

Америка помогла Украине выстоять в решающий момент. И сейчас, в этом году, время войны не стало проще. Вызовы чрезвычайны, и в Европе все больше раздается голосов о том, как в Кремле готовятся расширить агрессию,

– заявил президент.

Глава государства отметил важность продолжения американской поддержки

Нельзя допускать расползания войны и российского зла. Путин трезвеет только тогда, когда видит перед собой силу. Сила нужна,

– напомнил Зеленский.

Справка: Президент Украины провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, а также конгрессменами Джейсоном Кроу, Френчем Гиллом, Заком Нанном и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.

Новые фамилии на руководящих должностях Генштаба

Зеленский сообщил о решении обновить руководство Вооруженных сил. Также президент подписал указы о назначении новым главкомом Александра Сырского. Сегодня глава государства рассказал, что произвел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Им по предложению Сырского стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Кроме того, главнокомандующий определил кандидатуры своих заместителей. Зеленский подчеркнул, что в скором времени подпишет соответствующие указы.

По его словам, также уже определены заместители начальника Генерального штаба. Все они имеют боевой опыт и являются специалистами.

Об этом говорил Зеленский в обращении: