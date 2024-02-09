Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко прокомментировал 24 Каналу награждение Залужного званием Героя. Как известно, во время церемонии президент и бывший главнокомандующий крепко обнялись.

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"Очевидно, это заслуженная награда, это признано соответствующим указом Верховного Главнокомандующего", – констатировал Назаренко.

Кроме Залужного, звание Героя также получили руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, подполковник ВСУ Вячеслав Агеев, главный сержант Анатолий Банацкий, штаб-сержант Александр Костенко и другие.

Какая ситуация на Востоке

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, российские оккупанты дальше обстреливают украинские позиции крупнокалиберной артиллерией и пытаются наступать малыми группами. Но они не имеют успеха.

Защитники держат оборону и отбивают все вражеские атаки. Противник несет огромные потери, которые не считает.

Героями на самом деле являются все те, кто ежедневно делает это чудо, ежедневно держит линию фронта, ежедневно отбивает атаку врага,

– подчеркнул Назаренко.

Уже неоднократно заявляли о том, что активизация россиян по всей линии фронта связана с подготовкой к президентским выборам весной. Владимиру Путину очень нужны какие-то успехи на поле боя, поэтому он с радостью будет отправлять массы живой силы в Украину.

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