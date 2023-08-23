Мав сподівання на зернову угоду: чого хоче Ердоган від імовірного візиту до Путіна

Реджеп Ердоган раніше анонсував, що Владімір Путін приїде до Туреччини у серпні. Нині ЗМІ повідомляють, що до Москви може поїхати сам президент Туреччини. Та так Ердоган може шукати економічні вигоди.

Про це 24 Каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що, коли президент Туреччини анонсував до своєї країни візит російського диктатора, він зробив певну заяву. Зазначимо, Ердоган переконаний, що у зернового коридору немає перспектив без участі Росії.

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Тоді Ердоган висловив сподівання на те, що Захід має виконати якісь свої зобов'язання перед Росією, аби відновити зернову угоду.

У той час, коли зернова угода діяла, і той час, який зараз, в України позиція суттєво змінилася завдяки "Малюкам" (надводним дронам – 24 Канал), які мають здатність вражати танкери російські й військові кораблі в акваторії всього Чорного моря,

– сказав Рибачук.

Тому нині в російських портах з'явилася небезпека. І це, вважає голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", принципово змінює ситуацію. До того ж в українські порти вже зайшов, завантажився та вийшов перший корабель після призупинення зернової угоди.

"Важливий прецедент, що без Росії, яка вийшла із зернової угоди й попередила, що буде сприймати будь-який корабель в сторону України як "потенційного перевізника зброї", – наголосив Олег Рибачук.

Тоді українське Міністерство оборони попередило Кремль, що всі судна, які прямують у Чорному морі в напрямку морських портів Росії та українських морських портів на тимчасово окупованих територіях, можуть розглядатися як ті, що перевозять вантажі воєнного призначення.

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Чого хоче Ердоган

"Ця його (Ердогана – 24 Канал) заява про розуміння Заходу, найімовірніше, відображала хотілки Путіна, про допуск банку, трубопровід для транспортування аміаку та ще якісь речі, які могли бути у Путіна. Ердоган прямо їх не називав, але очікував, що будуть якісь сигнали від Заходу", – вважає голова аналітично-адвокаційної організації.

Владімір Путін раніше заявляв, що країна-агресорка начебто готова повернутися до зернової угоди, якщо врахують її потреби. Серед вимог – під'єднання банків до SWIFT та зняття інших обмежень.

Однак цей етап минув і нині Україна очевидно не залежить настільки від того, чи є в зерновій угоді країна-агресорка, чи її там немає.

Рибачук припускає, що Ердоган сподівався на те, що із зернової угоди виросте якась угода "про мир" між Україною та Росією. Мовляв, що президенту Туреччини вдасться посадити за стіл переговорів Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

Але схоже, що нині ці перспективи досить примарні. Ердоган намагається реалізувати власні геополітичні, регіональні ініціативи, якось набрати додаткові бали, аби виступати перемовником. Можливо, коли Путін буде в значно складнішій ситуації – ближче до осінньої кампанії ЗСУ,

– припустив голова аналітично-адвокаційної організації.

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