Ми з демократичною Азією, Росія – з авторитарною, – політолог про візит японського прем'єра
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда приїхав до Києва наступного дня після зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна з російським диктатором Владіміром Путіним у Москві. Україна показала, що розвиває двосторонні відносини та не сидить, склавши руки.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, візит Фуміо Кішіди "попсував" зустріч Сі Цзіньпіна з російським диктатором.
До теми Це не випадковість: чи може візит прем'єра Японії бути відповіддю Китаю
"Росія зустрічала одного азійського тигра, а ми – іншого. Але ми показали, що ми з демократичною Азією, а Росія – з диктаторською. Цей візит "попсував" візит Сі в Москву. Україна показала, що ми не сидимо, склавши руки. Ми розвиваємо двосторонні відносини та отримуємо додаткові бонуси", – зауважив він.
Чому Японія не надала Україні летальної зброї
Давидюк зазначив, що Японія наразі не може надавати Україні озброєння. Японці затиснуті з двох сторін: з одного боку – Китай, який агресивно ставиться до них, з іншого – Росія, яка захопила японську територію.
Вони привезли гроші, дипломатичну та політичну підтримку. Також я думаю, що вони дають нам свої розвіддані. Японія – дійсно партнер, бо ми дружимо разом проти Росії. Але зброю вони не можуть дати, бо у них є своя проблема,
– підкреслив він.
Політолог переконаний, що відносини з Японією дуже вигідні для України. Він впевнений, що японська економіка буде у п’ятірці найбільших економік світу.
"Важливість їхньої економіки буде рости. Тому ще незрозуміло, хто довше залишиться з трійки: Китай, Росія чи Японія", – додав Микола Давидюк.
Давидюк про візит японського прем'єра в Україну: дивіться відео
Приїзд прем'єра Японії до України: що відомо
- 21 березня прем'єр Японії Фуміо Кішіда приїхав з неанонсованим візитом до України. Це перша з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії.
- Японський прем'єр побував у Бучі. Кішіда разом з українською делегацією покладанням квітів вшанували пам'ять українців, які загинули від рук окупантів у Бучі. Чиновник оглянув об'єкти інфраструктури, відновленням та ремонтом яких опікуються японські фонди. Японія взимку надавала Україні потужні генератори.
- Кішіда зазначив, що Японія виділить 30 мільйонів на нелетальне озброєння для України. Також 470 мільйонів доларів прем’єр пообіцяв для енергетичного сектору та інших галузей.
- Фуміо Кішіда запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7 онлайн. Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Японії взяти участь у саміті, що відбудеться у травні в Хіросімі.