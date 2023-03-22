Ми з демократичною Азією, Росія – з авторитарною, – політолог про візит японського прем'єра

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда приїхав до Києва наступного дня після зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна з російським диктатором Владіміром Путіним у Москві. Україна показала, що розвиває двосторонні відносини та не сидить, склавши руки.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, візит Фуміо Кішіди "попсував" зустріч Сі Цзіньпіна з російським диктатором.

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"Росія зустрічала одного азійського тигра, а ми – іншого. Але ми показали, що ми з демократичною Азією, а Росія – з диктаторською. Цей візит "попсував" візит Сі в Москву. Україна показала, що ми не сидимо, склавши руки. Ми розвиваємо двосторонні відносини та отримуємо додаткові бонуси", – зауважив він.

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Давидюк зазначив, що Японія наразі не може надавати Україні озброєння. Японці затиснуті з двох сторін: з одного боку – Китай, який агресивно ставиться до них, з іншого – Росія, яка захопила японську територію.

Вони привезли гроші, дипломатичну та політичну підтримку. Також я думаю, що вони дають нам свої розвіддані. Японія – дійсно партнер, бо ми дружимо разом проти Росії. Але зброю вони не можуть дати, бо у них є своя проблема,

– підкреслив він.

Політолог переконаний, що відносини з Японією дуже вигідні для України. Він впевнений, що японська економіка буде у п’ятірці найбільших економік світу.

"Важливість їхньої економіки буде рости. Тому ще незрозуміло, хто довше залишиться з трійки: Китай, Росія чи Японія", – додав Микола Давидюк.

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