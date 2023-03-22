Мы с демократической Азией, Россия – с авторитарной, – политолог о визите японского премьера
Премьер-министр Японии Фумио Кишида приехал в Киев на следующий день после встречи главы Китая Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Украина показала, что развивает двусторонние отношения и не сидит, сложа руки.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, визит Фумио Кишиды "попортил" встречу Си Цзиньпина с российским диктатором.
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"Россия встречала одного азиатского тигра, а мы – другого. Но мы показали, что мы с демократической Азией, а Россия – с диктаторской. Этот визит "попортил" визит Си в Москву. Украина показала, что мы не сидим, сложа руки. Мы развиваем двусторонние отношения и получаем дополнительные бонусы", – заметил он.
Почему Япония не предоставила Украине летальное оружие
Давыдюк отметил, что Япония пока не может предоставлять Украине вооружение. Японцы зажаты с двух сторон: с одной стороны – Китай, который агрессивно относится к ним, с другой – Россия, которая захватила японскую территорию.
Они привезли деньги, дипломатическую и политическую поддержку. Также я думаю, что они дают нам свои разведданные. Япония – действительно партнер, потому что мы дружим вместе против России. Но оружие они не могут дать, потому что у них есть своя проблема,
– подчеркнул он.
Политолог убежден, что отношения с Японией очень выгодны Украине. Он уверен, что японская экономика будет в пятерке самых больших экономик мира.
"Важность их экономики будет расти. Поэтому еще неясно, кто дольше останется из тройки: Китай, Россия или Япония", – добавил Николай Давидюк.
Давидюк о визите японского премьера в Украину: смотрите видео
Приезд премьера Японии в Украину: что известно
- 21 марта премьер Японии Фумио Кишида приехал с неанонсированным визитом в Украину. Это первая со времен Второй мировой войны поездка премьер-министра Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия.
- Японский премьер побывал в Буче. Кишида вместе с украинской делегацией возложением цветов почтили память украинцев, которые погибли от рук оккупантов в Буче. Чиновник осмотрел объекты инфраструктуры, восстановлением и ремонтом которых занимаются японские фонды. Япония зимой предоставляла Украине мощные генераторы.
- Кишида отметил, что Япония выделит 30 миллионов на нелетальное вооружение для Украины. Также 470 миллионов долларов премьер пообещал энергетическому сектору и другим отраслям.
- Фумио Кишида пригласил президента Владимира Зеленского поучаствовать в саммите G7 онлайн. Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии поучаствовать в саммите, который состоится в мае в Хиросиме.