Мы с демократической Азией, Россия – с авторитарной, – политолог о визите японского премьера

Премьер-министр Японии Фумио Кишида приехал в Киев на следующий день после встречи главы Китая Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Украина показала, что развивает двусторонние отношения и не сидит, сложа руки.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, визит Фумио Кишиды "попортил" встречу Си Цзиньпина с российским диктатором.

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"Россия встречала одного азиатского тигра, а мы – другого. Но мы показали, что мы с демократической Азией, а Россия – с диктаторской. Этот визит "попортил" визит Си в Москву. Украина показала, что мы не сидим, сложа руки. Мы развиваем двусторонние отношения и получаем дополнительные бонусы", – заметил он.

Почему Япония не предоставила Украине летальное оружие

Давыдюк отметил, что Япония пока не может предоставлять Украине вооружение. Японцы зажаты с двух сторон: с одной стороны – Китай, который агрессивно относится к ним, с другой – Россия, которая захватила японскую территорию.

Они привезли деньги, дипломатическую и политическую поддержку. Также я думаю, что они дают нам свои разведданные. Япония – действительно партнер, потому что мы дружим вместе против России. Но оружие они не могут дать, потому что у них есть своя проблема,

– подчеркнул он.

Политолог убежден, что отношения с Японией очень выгодны Украине. Он уверен, что японская экономика будет в пятерке самых больших экономик мира.

"Важность их экономики будет расти. Поэтому еще неясно, кто дольше останется из тройки: Китай, Россия или Япония", – добавил Николай Давидюк.

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