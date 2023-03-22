Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, візит японського прем'єра до України свідчить про демонстрацію єдності Японії із Західним світом.

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21 березня до України з неочікуваним візитом приїхав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Оскільки цьогоріч Японія головує у "Великій сімці", цей приїзд був очікуваним та сподіваним. Сергій Стуканов зазначив, що представники японського уряду єдині з "Групи семи", хто не відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Те, що він (візит – 24 Канал) відбувся саме в той момент, коли Сі був в Москві, точно не можна назвати випадковістю. Це справді такий сигнал, який з одного боку повинен продемонструвати те, що не вся Азія є на боці Росії. З іншого боку – це демонстрація єдності Західного світу не лише в Європі та Північній Америці, а й в Азії,

– заявив Стуканов.

Крім того, велику роль відіграють і непрості взаємини між Японією та Китаєм. Сьогодні Японія з огляду на посилення Китаю може так само мати певне побоювання щодо політики Китаю та їхніх імперіалістичних зазіхань. Візит Фуміо Кішіди до України – це свого роду демонстрація того, що в разі чого Японія буде в єдності із Західним світом.

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Відносини Японії та Росії

В останні півтора десятиріччя дуже поволі точилися діалоги між Кремлем та Японією про Курильські острови, які зараз перебувають під контролем Росії, але належать Японії. Вони сподівалися, що цей діалог буде продовжуватися, а тому позиція Японії щодо російсько-української війни була досить поміркованою й обмеженою. Втім після повномасштабного вторгнення Росії цей чинник перестав впливати.

"Японці більше не прагнуть вести подібні діалоги з росіянами, коштом, жертвою чи інтересами України. Тому сьогодні японці допомагають не лише гуманітарно та економічно. Ми почули їхню заяву, що 30 мільйонів доларів будуть спрямовані безпосередньо на озброєння України", – зазначив Сергій Стуканов.

Таке рішення є вагомим кроком вперед у японсько-українських взаєминах, адже Японія фактично не працює на військове посилення інших країн, навіть якщо мовиться про їхніх союзників. Тому візит наших японських партнерів є надзвичайно вагомим і збалансовує візит китайського лідера.

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