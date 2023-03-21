Навряд чи це можна назвати простим збігом обставин, бо їх виявилося аж надто багато. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політичний експерт та керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Дивіться також Візит прем'єра Японії в Україну: Токіо підставить Києву плече

Політичний експерт згадав, що 20 березня саме в день прильоту Сі Цзіньпіна до Москви Джейк Салліван оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів. Цього ж дня з Норвегії до України приїхало 8 танків Leopard 2. Також Європейський Союз заявив про виділення 2 мільярдів євро на снаряди, які будуть поставлені до України впродовж найближчих тижнів.

В цей час "зовсім випадково" з'являється інформація, що Сербія все-таки домовилася з Косово, зауважив Клочок. А 21 березня Джо Байден підписує закон про розсекречення даних щодо походження COVID-19.

Візит Кішіди дуже важливий

Аналітик розповів, що за кілька днів в певних колах уже було відомо про візит японського політика до України, який планується саме 21 березня.

Такі речі випадково не робляться. Японія довгий час не те що не підтримувала Україну, але ж ми розуміємо, що Японія фактично на сьогодні не завершила війни проти Росії, тодішнього Радянського Союзу. Мирного договору так і не підписано, то це знак кому?,

– зауважив мовець.

Він переконаний, що подібні речі випадково не трапляються, до того ж останнім часом Японія зблизилася із США.

Клочко назвав візит японського лідера дуже важливим, в тому сенсі, що він зараз може багато чого змінити, зокрема й в Україні.

Яковенко прокоментував візит лідера КНР в Москву: дивитись відео

Фуміо Кішіда в Києві: що відомо