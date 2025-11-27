Перед візитом Путіна у Киргизстані сховали прапор і посольство України за екраном
- Перед візитом Путіна Киргизстан збудував конструкцію з LED-екраном, що закрила вид на посольство України в Бішкеку.
- Пресслужба Президента Киргизстану пояснила, що екран встановили через нові елементи протоколу.
Російський диктатор 27 листопада здійснив візит до Киргизстану. Перед візитом Володимира Путіна місцева влада збудувала на тротуарі конструкцію, що закрила вид на посольство України.
Про це пише 24 Канал із посиланням на незалежне російськомовне інтернет-видання ASTRA.
Що зробила влада Киргизстану перед візитом Путіна?
Журналіст Григорій Пирлик помітив, що перед візитом Володимира Путіна влада Киргизстану в місті Бішкек збудувала на тротуарі конструкцію, на якій встановила LED-екран. Цей екран закрив вид на посольство України з боку президентського палацу.
Екран перед українським посольством у Бішкеку / Фото Григорія Пирлика
Я коментувати не буду, але причинно-наслідковий зв'язок, очевидно, певний є,
– сказав радник посла України в Киргизстані Денис Автономов.
Пресслужба Президента Киргизстану пояснила "Азаттик-медіа", що екран встановили через нові елементи протоколу.
Які заяви зробив Путін у Киргизстані?
Під час візиту до столиці Киргизстану російський диктатор підтвердив прибуття американської делегації до Москви в першій половині наступного тижня.
Путін пояснив, що перемовниками з боку Росії будуть Володимир Мединський, Юрій Ушаков та представники російського МЗС, а з американської сторони очікується участь спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа.
Крім того, російський політик повторив головні вимоги Кремля стосовно закінчення війни в Україні. За його словами, для Росії залишається принциповим визнання контролю Росії над окупованими Кримом та Донецькою областю.