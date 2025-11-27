Перед візитом Путіна у Киргизстані сховали прапор і посольство України за екраном

Російський диктатор 27 листопада здійснив візит до Киргизстану. Перед візитом Володимира Путіна місцева влада збудувала на тротуарі конструкцію, що закрила вид на посольство України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на незалежне російськомовне інтернет-видання ASTRA.

Що зробила влада Киргизстану перед візитом Путіна?

Журналіст Григорій Пирлик помітив, що перед візитом Володимира Путіна влада Киргизстану в місті Бішкек збудувала на тротуарі конструкцію, на якій встановила LED-екран. Цей екран закрив вид на посольство України з боку президентського палацу.

Екран перед українським посольством у Бішкеку / Фото Григорія Пирлика

Я коментувати не буду, але причинно-наслідковий зв'язок, очевидно, певний є,

– сказав радник посла України в Киргизстані Денис Автономов.

Пресслужба Президента Киргизстану пояснила "Азаттик-медіа", що екран встановили через нові елементи протоколу.

