Путіна Сі прийняв останнім: як російського президента вчергове принизили в Китаї

Путін здійснив свій перший серйозний закордонний візит, однак не отримав бажаної уваги від Пекіну. Стриманість Китаю в поводженні з кремлівським диктатором натякає, що Сі Цзіньпін не бачить Путіна своїм найближчим партнером.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, візит кремлівського диктатора на форум "Один пояс, один шлях" лише підкреслив, що Москва і Пекін перебувають у різних вагових категоріях світової політики.

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Подробиці зустрічі Путіна та Сі

Путін привіз до Китаю здебільшого економічні пропозиції, зокрема ідею "північного морського шляху" та будівництва нового газопроводу. Однак Китай, який має торговий обіг з Москвою на рівні 200 млрд доларів, ці проєкти, схоже, не сильно зацікавили.

"Китаю нецікавий газопровід "Сила Сибіру 2". Натомість він зацікавлений у поверненні окремих територій Росії, що належать нині Росії. Перед візитом Путін зазначив, що "всі територіальні суперечки з Китаєм конструктивно вирішуються". А це означає, що всі раніше "спірні" території поступово відходитимуть Китаю", – припустив Давидюк.

Китай не сприймає Путіна серйозно

Окрім повернення територій, Китай зацікавлений також в отриманні радянських військових технологій. І за останніми повідомленнями, Росія передала Китаю свої технології побудови підводних човнів, із якими Пекін раніше мав проблеми.

Також промовистим є той факт, що Сі Цзіньпін провів більшість зустрічей зі своїми партнерами в середу, змусивши Путіна чекати протягом одного дня.

"Вчора (із Сі Цзіньпінем – 24 Канал) зустрілися всі, хто хотів – навіть 35-річний президент Чилі. Натомість Путін стояв у кінці черги. "Один пояс, один Шлях" – це велике китайське весілля, на якому Путіна не виділили як окремого значимого гостя", – зауважив політолог.

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Для того, щоб не нудьгувати, за час очікування зустрічі із Сі кремлівський диктатор зустрівся з лідерами Лаосу, Монголії, Таїланду, Пакистану та Угорщини. Примітно, що для того, щоб побачитись з Орбаном, Путіну довелося летіти близько 10 000 кілометрів.

Наскільки збігаються інтереси Путіна та Сі

Важливим аспектом китайсько-російських відносин є також те, що Пекін не хоче відкрито бути частиною "вісі зла" разом із Росією, КНДР та Іраном.

Економічно Росія не може нічого запропонувати Китаю, окрім повітряних замків, тоді як Китай робить багатомільярдні інвестиції по всьому світу. Пекін розширяє свої зони впливу, в той час, як вплив Росії "схлопується",

– наголосив Давидюк.

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