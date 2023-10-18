Путина Си принял последним: как российского президента в очередной раз унизили в Китае
Путин совершил свой первый серьезный зарубежный визит, однако не получил желаемого внимания от Пекина. Сдержанность Китая в обращении с кремлевским диктатором намекает, что Си Цзиньпин не видит Путина своим ближайшим партнером.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, визит кремлевского диктатора на форум "Один пояс, один путь" лишь подчеркнул, что Москва и Пекин находятся в разных весовых категориях мировой политики.
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Подробности встречи Путина и Си
Путин привез в Китай в основном экономические предложения, в том числе идею "северного морского пути" и строительство нового газопровода. Однако Китай, имеющий торговое обращение с Москвой на уровне 200 млрд долларов, эти проекты, похоже, не сильно заинтересовали.
"Китаю неинтересен газопровод "Сила Сибири 2". Зато он заинтересован в возвращении отдельных территорий России, принадлежащих ныне России. Перед визитом Путин отметил, что "все территориальные споры с Китаем конструктивно разрешаются". А это значит, что все ранее "спорные" территории будут постепенно отходить Китаю", – предположил Давидюк.
Китай не воспринимает Путина всерьез
Также выразителен тот факт, что Си Цзиньпин провел большинство встреч со своими партнерами в среду, заставив Путина ждать в течение одного дня.
"Вчера (с Си Цзиньпинем – 24 Канал) встретились все, кто хотел – даже 35-летний президент Чили. Зато Путин стоял в конце очереди. "Один пояс, один Путь" – это крупная китайская свадьба, на которой Путина не выделили как отдельного значимого гостя", – заметил политолог.
Николай Давидюк о поездке Путина в Китай: смотрите видео
Для того чтобы не скучать, за время ожидания встречи с Си кремлевский диктатор встретился с лидерами Лаоса, Монголии, Таиланда, Пакистана и Венгрии. Примечательно, что для того, чтобы увидеться с Орбаном, Путину пришлось лететь около 10 000 километров.
Насколько совпадают интересы Путина и Си
Важным аспектом китайско-российских отношений является то, что Пекин не хочет открыто быть частью "оси зла" вместе с Россией, КНДР и Ираном.
Экономически Россия не может ничего предложить Китаю, кроме воздушных замков, тогда как Китай производит многомиллиардные инвестиции по всему миру. Пекин расширяет свои зоны влияния, в то время как влияние России "схлопывается",
– подчеркнул Давидюк.
Что известно об иностранных делах Москвы
- Россия продолжает пользоваться всеми возможными методами, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире. Например, с начала возобновления израильско-палестинской войны агрессор ни разу не осудил действия ХАМАС, а затем последовательно озвучивал пропалестинские месседжи. Конечно же, никакой заинтересованности в мире на Ближнем Востоке у России нет.
- Также в логику расшатывания международной безопасности вкладывается решение отменить ратификацию Договора о нераспространении ядерного оружия. Ранее журналисты также писали, что существует вероятность того, что Москва хочет тайно провести ядерные испытания в Арктике.
- Наибольшим успехом российской дипломатии стало получение "второй армией мира" 1000 контейнеров с оружием от КНДР. Что получит Пхеньян взамен пока неизвестно, однако то, что Москва вынуждена прибегать к таким подачкам, выглядит чрезвычайно показательным.