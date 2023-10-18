Путина Си принял последним: как российского президента в очередной раз унизили в Китае

Путин совершил свой первый серьезный зарубежный визит, однако не получил желаемого внимания от Пекина. Сдержанность Китая в обращении с кремлевским диктатором намекает, что Си Цзиньпин не видит Путина своим ближайшим партнером.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, визит кремлевского диктатора на форум "Один пояс, один путь" лишь подчеркнул, что Москва и Пекин находятся в разных весовых категориях мировой политики.

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Подробности встречи Путина и Си

Путин привез в Китай в основном экономические предложения, в том числе идею "северного морского пути" и строительство нового газопровода. Однако Китай, имеющий торговое обращение с Москвой на уровне 200 млрд долларов, эти проекты, похоже, не сильно заинтересовали.

"Китаю неинтересен газопровод "Сила Сибири 2". Зато он заинтересован в возвращении отдельных территорий России, принадлежащих ныне России. Перед визитом Путин отметил, что "все территориальные споры с Китаем конструктивно разрешаются". А это значит, что все ранее "спорные" территории будут постепенно отходить Китаю", – предположил Давидюк.

Китай не воспринимает Путина всерьез

Кроме возвращения территорий Китай заинтересован также в получении советских военных технологий. И по последним сообщениям, Россия передала Китаю свои технологии построения подлодок, с которыми Пекин раньше имел проблемы.

Также выразителен тот факт, что Си Цзиньпин провел большинство встреч со своими партнерами в среду, заставив Путина ждать в течение одного дня.

"Вчера (с Си Цзиньпинем – 24 Канал) встретились все, кто хотел – даже 35-летний президент Чили. Зато Путин стоял в конце очереди. "Один пояс, один Путь" – это крупная китайская свадьба, на которой Путина не выделили как отдельного значимого гостя", – заметил политолог.

Николай Давидюк о поездке Путина в Китай: смотрите видео

Для того чтобы не скучать, за время ожидания встречи с Си кремлевский диктатор встретился с лидерами Лаоса, Монголии, Таиланда, Пакистана и Венгрии. Примечательно, что для того, чтобы увидеться с Орбаном, Путину пришлось лететь около 10 000 километров.

Насколько совпадают интересы Путина и Си

Важным аспектом китайско-российских отношений является то, что Пекин не хочет открыто быть частью "оси зла" вместе с Россией, КНДР и Ираном.

Экономически Россия не может ничего предложить Китаю, кроме воздушных замков, тогда как Китай производит многомиллиардные инвестиции по всему миру. Пекин расширяет свои зоны влияния, в то время как влияние России "схлопывается",

– подчеркнул Давидюк.

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