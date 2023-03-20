Чи здатен Китай бути миротворцем у війні: NYT про скепсис Європи та США

Очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви. Навколо політики китайського очільника, що має проросійські мотиви, точаться розмови не лише в українських представників, але й європейських та американських.

Про це повідомляє The New York Times. Китай поводить себе доволі дивно і не викликає довіри.

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Традиційний китайський сценарій

Стало відомо, що офіційні особи Китаю розглядають поїздку Сі Цзіньпіна до російського диктатора як місію миру. Відтак, мовиться про те, що президент Китаю у такий спосіб намагатиметься "відіграти конструктивну роль у просуванні переговорів" між Росією та Україною. Саме так зазначив речник уряду в Пекіні.

Втім, американці та європейці все ж вбачають у візиті ймовірність погіршити ситуацію.

Представники американської влади припускають, що Китай не збирається відмовлятися від постачання зброї для Росії. Передача Путіну артилерійських снарядів може зміцнити позиції Путіна на полі бою.

Це фактично визнає здобутки Росії та її спробу завоювати територію свого сусіда силою, дозволяючи російським військам продовжувати окупацію суверенної української території,

– повідомив Джон Кірбі, речник Білого дому.

На його думку, такі дії є "класичною частиною китайської п'єси".

Китай всюди хоче влізти

Також NYT повідомляє, що деякі китайські представники переконані, що Росію варто все ж підтримати, щоб виступити єдиним фронтом проти США.

Сі Цзіньпін на початку цього місяця на щорічній політичній зустрічі в Пекіні заявив, що "західні країни на чолі зі Сполученими Штатами запровадили повне стримування, оточення та придушення Китаю, що створило безпрецедентні виклики нашій країні та розвитку країни".

За словами деяких аналітиків, президент Китаю дійсно вбачає себе миротворцем, який прагне зупинити війну, щоб забезпечити прикриття для зміцнення свого партнерства з Владіміром Путіним.

Водночас є експерти, які вважають, що Китай намагається всіх заплутати, повторюючи риторику про підтримку миру, а не війни.

Для Китаю існує внутрішня потреба підтримувати або захищати здоров'я своїх відносин з Росією,

– підкреслила Юн Сунь, дослідник зовнішньої політики Китаю з Центру Стімсона у Вашингтоні.

За її словами, нещодавнє посередництво Китаю між Саудівською Аравією та Іраном посилило уявлення про Китай як про миротворця. Саме китайська влада виступила за те, щоб обидві сторони дійшли нарешті згоди.

Проте проводити паралелі між цими країнами та Україною з Росією не варто. Сі Цзіньпіну було вигідно долучитися до справи Саудівської Аравії та Ірану, щоб купувати великі обсяги нафти в обох державах.

Китай потрібен Україні

Аналітики переконані, що Китай не стане країною, яка допоможе втілити в життя умови припинення війни, які висунув президент України Володимир Зеленський.

Я не думаю, що Китай може служити точкою опори, на якій міг би рухатися будь-який мирний процес в Україні,

– сказав Раян Хасс, колишній дипломат США в Китаї та чиновник Білого дому, який є науковим співробітником Інституту Брукінгса.

На його думку, Китай все ж важливий для України, бо може стати гарантом будь-якої можливої ​​мирної угоди та матиме вирішальне значення для відновлення країни.

"Я вважаю, що Зеленський це розуміє, тому він був готовий проявити стільки терпіння щодо Китаю та особисто Сі", – наголосив колишній дипломат.

Також різне ставлення до Китаю спостерігається і в європейських чиновників.

Європа не дійшла згоди щодо Китаю

Європейські чиновники по-різному ставляться до Китаю. Деякі навіть вважають важливим збереження торгових зв'язків з Пекіном.

Натомість Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, заявила, що позиція Китаю не є нейтральною.

Це не мирний план, а принципи, які вони поділяють,

– прокоментувала вона заяву Китаю.

Набіла Массралі, прессекретар закордонних справ і політики безпеки в Європейському Союзі пояснила, що позиція Китаю буквально розмиває роль агресора та потерпілого від агресії.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, зауважив, що Китай не має великої довіри, тому що не засуджує вторгнення Росії в Україну.

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