Способен ли Китай быть миротворцем в войне: NYT о скепсисе Европы и США

Глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву. Вокруг политики китайского руководителя, у которого пророссийские мотивы, ведутся разговоры не только у украинских представителей, но и европейских и американских.

Об этом сообщает The New York Times. Китай ведет себя довольно странно и не вызывает доверия.

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Традиционный китайский сценарий

Стало известно, что официальные лица Китая рассматривают поездку Си Цзиньпина к российскому диктатору как миссию мира. Следовательно, говорится, президент Китая таким образом будет пытаться "играть конструктивную роль в продвижении переговоров" между Россией и Украиной. Именно так отметил представитель правительства в Пекине.

Впрочем, американцы и европейцы все же видят в визите вероятность усугубить ситуацию.

Представители американских властей предполагают, что Китай не собирается отказываться от поставок оружия для России. Передача Путину артиллерийских снарядов может укрепить позиции Путина в поле боя.

Это фактически признает достижения России и ее попытку завоевать территорию своего соседа силой, позволяя российским войскам продолжать оккупацию суверенной украинской территории,

– сообщил Джон Кирби, представитель Белого дома.

По его мнению, подобные действия являются "классической частью китайской пьесы".

Китай везде хочет влезть

Также NYT сообщает, что некоторые китайские представители убеждены, что Россию следует все же поддержать, чтобы выступить единым фронтом против США.

Си Цзиньпин в начале этого месяца на ежегодной политической встрече в Пекине заявил, что "западные страны во главе с Соединенными Штатами ввели полное сдерживание, окружение и подавление Китая, что создало беспрецедентные вызовы нашей стране и развитию страны".

По словам некоторых аналитиков, президент Китая действительно видит себя миротворцем, стремящимся остановить войну, чтобы обеспечить прикрытие для укрепления своего партнерства с Владимиром Путиным.

В то же время, есть эксперты, которые считают, что Китай пытается всех запутать, повторяя риторику о поддержке мира, а не войны.

Для Китая существует внутренняя потребность поддерживать или защищать здоровье своих отношений с Россией,

– подчеркнула Юн Сунь, исследователь внешней политики Китая из Центра Стимсона в Вашингтоне.

По ее словам, недавнее посредничество Китая между Саудовской Аравией и Ираном усилило представление о Китае как о миротворце. Именно китайские власти выступили за то, чтобы обе стороны пришли наконец к согласию.

Однако проводить параллели между этими странами и Украиной с Россией не стоит. Си Цзиньпину было выгодно приобщиться к делу Саудовской Аравии и Ирана, чтобы покупать большие объемы нефти в обоих государствах.

Китай нужен Украине

Аналитики убеждены, что Китай не станет страной, которая поможет воплотить в жизнь условия прекращения войны, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

Я не думаю, что Китай может служить точкой опоры, на которой мог бы двигаться любой мирный процесс в Украине,

– сказал Райан Хасс, бывший дипломат США в Китае и чиновник Белого дома, являющийся научным сотрудником Института Брукингса.

По его мнению, Китай все же важен для Украины, потому что может стать гарантом любого возможного мирного соглашения и будет иметь решающее значение для восстановления страны.

"Я считаю, что Зеленский это понимает, поэтому он был готов проявить столько терпения по отношению к Китаю и лично Си", – подчеркнул бывший дипломат.

Также разное отношение к Китаю наблюдается и у европейских чиновников.

Европа не пришла к единому мнению относительно Китая

Европейские чиновники по-разному относятся к Китаю. Некоторые даже считают важным сохранение торговых связей с Пекином.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила, что позиция Китая не является нейтральной.

Это не мирный план, а разделяемые принципы,

– прокомментировала она заявление Китая.

Набила Массрали, пресс-секретарь иностранных дел и политики безопасности в Европейском Союзе объяснила, что позиция Китая буквально размывает роль агрессора и потерпевшего от агрессии.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, отметил, что Китай не имеет большого доверия, потому что не осуждает вторжение России в Украину.

Что известно о визите Си Цзиньпина в Россию