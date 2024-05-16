У росіян велика проблема: про що Путін проситиме Сі Цзіньпіна

Владімір Путін вже прибув до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Російський диктатор та президент Китаю будуть обговорювати можливі введення санкцій США, а також Путін звернеться до Сі за допомогою з вирішенням проблеми.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіянам потрібна перерва у війні для відновлення сил. Окупанти страждають через нестачі бойової техніки.

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Проблеми росіян

За словами Світана, Путін буде просити у Сі постачання озброєння та навіть техніки. В росіян вичерпується запас радянської техніки для війни. Саме через це росіяни не можуть розгорнути наступальні дії ближче до Харкова та Сум. Китай вже постачає до Росії квадроцикли.

"За квадроциклами піде бойова техніка", – підкреслив військовий експерт.

Путін, на думку Світана, буде благати Сі зробити все можливе для того, щоб зупинити бойові дії, адже Росія не зможе продовжувати наступальні дії в Донецькій та Запорізькій областях.

Їм (росіянам – 24 Канал) потрібні 3 – 4 місяці для відновлення сил,

– зауважив військовий експерт.

На думку Світана, після того, як Путін вернеться у Кремль Сі розкаже про те, що вони "обговорили мирні ініціативи", підіграючи російському диктатору.

Будуть думати, як обійти санкції

Нещодавній дипломатичний візит Ентоні Блінкена до Китаю завершився повідомленням держсекретаря США про можливість введення санкцій проти Пекіну через співпрацю з Росією.

От вони зараз з Путіним придумають, як ці санкції обійти,

– зауважив військовий експерт.

Світан додав, що ці санкції не будуть працювати поки Росію не оголосять країною-спонсором тероризму та не введуть санкції на всі структури, з якими вона співпрацює.

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