Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що Путін регулярно натякає, що Росія має багато ядерної зброї.
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Цікава ситуація свого часу сталася після візиту Сі Цзіньпіна до Москви у 2023 році. Тоді глава Китаю чітко говорив, що проти не лише використання ядерної зброї, але й розмов на цю тему. І вже буквально через певний час Путін розмістив тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Сі пам'ятає цей плювок Путіна. Думаю, що Сі є людиною злопам'ятною. Гадаю, він не упустить можливості поваляти Путіна в багнюці. Ядерна війна в Європі взагалі не потрібна Китаю,
– сказав Зільбер.
Європа залишається важливим торговельним партнером для Китаю. І дестабілізація ринків може закінчитися катастрофою для Китаю. Там і так складна економічна ситуація: падає ринок нерухомості, скорочуються виробництва та з'являється дешевша робоча сила в сусідніх країнах.
Тому Сі говорив про те, що не варто розмахувати ядеркою. Можливо, Путін запевнив його, що лише лякає, але ядерну зброю використовувати не буде. Але варто пам'ятати, в якому стані ще ядерна зброя Росії. Тут багато різного невідомо у цьому "рівнянні". Не варто забувати, що Путін ще й боягуз,
– зауважив Зільбер.
Ядерний шантаж Росії: коротко
- Росія регулярно погрожує своєю ядерною зброєю. У 2024 році навіть була інформація, що країна-агресорка планує розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки у космосі.
- Під час 9 травня Путін знову погрожував ядеркою. Він переконував, що стратегічні ядерні сили Росії завжди в бойовій готовності.
- Також була інформація, що Росія найближчим часом проведе навчання з нестратегічними ядерними силами. В Головному управлінні розвідки зазначили, що подібні заяви не є чимось новим для Кремля. Ядерний шантаж – стабільна практика режиму Путіна.