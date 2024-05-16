Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що Путін регулярно натякає, що Росія має багато ядерної зброї.

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Цікава ситуація свого часу сталася після візиту Сі Цзіньпіна до Москви у 2023 році. Тоді глава Китаю чітко говорив, що проти не лише використання ядерної зброї, але й розмов на цю тему. І вже буквально через певний час Путін розмістив тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Сі пам'ятає цей плювок Путіна. Думаю, що Сі є людиною злопам'ятною. Гадаю, він не упустить можливості поваляти Путіна в багнюці. Ядерна війна в Європі взагалі не потрібна Китаю,

– сказав Зільбер.

Європа залишається важливим торговельним партнером для Китаю. І дестабілізація ринків може закінчитися катастрофою для Китаю. Там і так складна економічна ситуація: падає ринок нерухомості, скорочуються виробництва та з'являється дешевша робоча сила в сусідніх країнах.

Тому Сі говорив про те, що не варто розмахувати ядеркою. Можливо, Путін запевнив його, що лише лякає, але ядерну зброю використовувати не буде. Але варто пам'ятати, в якому стані ще ядерна зброя Росії. Тут багато різного невідомо у цьому "рівнянні". Не варто забувати, що Путін ще й боягуз,

– зауважив Зільбер.

Ядерний шантаж Росії: коротко