Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что Путин регулярно намекает, что Россия имеет много ядерного оружия.

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Интересная ситуация в свое время произошла после визита Си Цзиньпина в Москву в 2023 году. Тогда глава Китая четко говорил, что против не только использования ядерного оружия, но и разговоров на эту тему. И уже буквально через некоторое время Путин разместил тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Си помнит этот плевок Путина. Думаю, что Си является человеком злопамятным. Думаю, он не упустит возможности повалить Путина в грязи. Ядерная война в Европе вообще не нужна Китаю,

– сказал Зильбер.

Европа остается важным торговым партнером для Китая. И дестабилизация рынков может закончиться катастрофой для Китая. Там и так сложная экономическая ситуация: падает рынок недвижимости, сокращаются производства и появляется более дешевая рабочая сила в соседних странах.

Поэтому Си говорил о том, что не стоит размахивать ядеркой. Возможно, Путин заверил его, что только пугает, но ядерное оружие использовать не будет. Но стоит помнить, в каком состоянии еще ядерное оружие России. Здесь много разного неизвестно в этом "уравнении". Не стоит забывать, что Путин еще и трус,

– заметил Зильбер.

Ядерный шантаж России: кратко