Чи є загроза для України, повідомляє 24 Канал із посиланням на текст російської доктрини.

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У яких випадках Росія погрожує ядерним ударом

У ядерній доктрині країни-агресорки йдеться про те, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування "противником" проти неї чи її союзників будь-яких видів зброї масового ураження.

Окрім того, Росія погрожує ядеркою у випадку застосування проти неї чи Білорусі як країни-союзниці звичайної зброї, яка створить "критичну загрозу їхньому суверенітету або територіальної цілісності".

Тож терористичний Кремль визначив наступні загальні умови, якими може дозволити собі ядерний удар:

надходження інформації про старт балістичних ракет,

застосування ядерної або інших видів зброї масового ураження,

вплив на критично важливі державні або військові об'єкти,

агресія із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу суверенітету або територіальній цілісності,

надходження інформації про масований зліт засобів повітряно-космічного нападу (літаки стратегічної тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотні, гіперзвукові та інші літальні апарати) та перетин ними російського кордону.

Рішення про застосування ядерної зброї ухвалюється президентом. Він може за необхідності поінформувати військово-політичне керівництво інших держав або міжнародні організації про готовність Росії застосувати ядерну зброю або про прийняте рішення про застосування ядерної зброї, а також факт її застосування,

– йдеться у документі терористів.

До слова, днями США на чолі з президентом Байденом дали дозвіл завдавати ударів по території Росії ракетами дальнього радіуса дії. Схоже саме це й перелякало Путіна і змусило його знову почати ядерний шантаж своєю доктриною.

Та все ж, схоже, Україна завдала першого удару ракетами ATACMS по Росії. ЗМІ кажуть, що удар припав на військовий об'єкт у місті Карачев, який розташований неподалік Брянська та приблизно за 130 кілометрів від кордону України.