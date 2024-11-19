Есть ли угроза для Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на текст российской доктрины.

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В каких случаях Россия угрожает ядерным ударом

В ядерной доктрине страны-агрессора говорится о том, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение "противником" против нее или ее союзников любых видов оружия массового поражения.

Кроме того, Россия угрожает ядеркой в случае применения против нее или Беларуси как страны-союзницы обычного оружия, которое создаст "критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности".

Поэтому террористический Кремль определил следующие общие условия, которыми может позволить себе ядерный удар:

поступление информации о старте баллистических ракет,

применение ядерного или других видов оружия массового поражения,

влияние на критически важные государственные или военные объекты,

агрессия с применением обычного оружия, что создает критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности,

поступление информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечение ими российской границы.

Решение о применении ядерного оружия принимается президентом. Он может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств или международные организации о готовности России применить ядерное оружие или о принятом решении о применении ядерного оружия, а также факт его применения,

– говорится в документе террористов.

К слову, на днях США во главе с президентом Байденом дали разрешение наносить удары по территории России ракетами дальнего радиуса действия. Похоже именно это и перепугало Путина и заставило его снова начать ядерный шантаж своей доктриной.

И все же, похоже, Украина нанесла первый удар ракетами ATACMS по России. СМИ говорят, что удар пришелся на военный объект в городе Карачев, который расположен недалеко от Брянска и примерно в 130 километрах от границы Украины.