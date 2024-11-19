У Росії знову вдались до ядерних погроз. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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"Ядерна відповідь"

Російські ЗМІ пишуть, що відповідно до нової доктрини, використання Україною неядерних ракет для ударів по її території, може спровокувати "ядерну відповідь".

Росія не вперше вдається до ядерних погроз. Це вже тривалий час є невід'ємною тактикою агресорки під час ведення повномасштабної війни проти України.

Російський диктатор Владімір Путін 19 листопада затвердив оновлену ядерну доктрину. Вона передбачає, що агресію з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатимуть їх спільним нападом на Росію.

Це сталось на тлі рішення Джо Байдена надати Україні дозвіл бити по агресорці ракетами виробництва США.