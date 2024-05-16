У россиян большая проблема: о чем Путин будет просить Си Цзиньпина

Владимир Путин уже прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином. Российский диктатор и президент Китая будут обсуждать возможные введения санкций США, а также Путин обратится к Си за помощью с решениям проблемы.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что россиянам нужен перерыв в войне для восстановления сил. Оккупанты страдают из-за недостатка боевой техники.

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Проблемы россиян

По словам Свитана, Путин будет просить у Си поставки вооружения и даже техники. У россиян исчерпывается запас советской техники для войны. Именно поэтому россияне не могут развернуть наступательные действия ближе к Харькову и Суммам. Китай уже поставляет в Россию квадроциклы.

"За квадроциклами пойдет боевая техника", – подчеркнул военный эксперт.

Путин, по мнению Свитана, будет умолять Си сделать все возможное для того, чтобы остановить боевые действия, ведь Россия не сможет продолжать наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях.

Им (россиянам – 24 Канал) нужны 3 – 4 месяца для восстановления сил,

– отметил военный эксперт.

По мнению Свитана, после того, как Путин вернется в Кремль Си расскажет о том, что они "обсудили мирные инициативы", подыгрывая российскому диктатору.

Будут думать, как обойти санкции

Недавний дипломатический визит Энтони Блинкена в Китай завершился сообщением госсекретаря США о возможности введения санкций против Пекина из-за сотрудничества с Россией.

Вот они сейчас с Путиным придумают, как эти санкции обойти,

– отметил военный эксперт.

Свитан добавил, что эти санкции не будут работать пока Россию не объявят страной-спонсором терроризма и не введут санкции на все структуры, с которыми она сотрудничает.

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