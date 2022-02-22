Визнання бойовиків та реальність війни: що це дасть Путіну

Президент Росії Володимир Путін активно включився у конфлікт – шоу з Радбезом РФ, швидке прийняття рішення про визнання окупованих територій після постановочного прохання бойовиків – все це ланки одного ланцюжка.

Тепер годі говорити США та цивілізованому світу, що Росія не сторона конфлікту – визнання псевдореспублік та офіційне постачання озброєння – доказ втручання у внутрішні справи України. Світовий порядок порушено остаточно. Це більше не фраза-страшилка, а нова реальність, яка ставить цивілізованому світові надскладне завдання з часів Другої світової: "як заспокоїти тирана, який не буде грати за правилами?"

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Що буде далі?

Найгірший сценарій для України, що може бути втілений досить швидко – "легалізоване" введення військ на окуповані території. Це може бути й регулярна російська армія й "миротворці" ОДКБ.

Як висловився у ефірі 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський, питання у тому, наскільки далеко ці війська будуть пересуватися та які цілі матимуть. Не виключено, що з їхнього боку мовитиметься про "відновлення територіальної цілісності у межах колишніх областей УРСР".

Якщо дивитися на перспективу – то за безкровного сценарію на території України з'явиться неконтрольована територія, офіційно підживлена Кремлем, порохова бочка – це навіть не заморожений конфлікт за типом Придністров'я. Це реальне бандитське угруповання у центрі Європи. Питання про те, що Росія може провести референдум й прийняти "республіки" бойовиків до складу Росії – також відкрите. Це великий ризик для економіки й безпеки самої Росії, але з іншого боку – Путін може не пожаліти рублів й сил на такий символічний внесок у відтворення імперії.

Знайомі сценарії

Насправді Росія розігрує знайомі сценарії Абхазії та Південної Осетії. Наразі відмінність у тому, що ставки все більше, адже кордони України надто близько до країн, захищених НАТО, а Захід вже втомився від маніпуляцій у стилі мавпи з гранатою.

У точку Повтор сценарію 2008 року, – Грузія засудила визнання бойовиків

7 серпня 2008 року колона російської бронетехніки увірвалася на територію Грузії. Жертвами стали 412 громадян Грузії, у тому числі 228 мирних жителів. Росія не повернула свою армію на довоєнні позиції, і щороку блокує ухвалення резолюції ООН про біженців.

Короткі питання

А що з Мінськими домовленостями?

А почалося все ще з Абхазії, яка вирішила заявити про незалежність після розпаду СРСР. В серпні 1992 Грузія ввела війська, але зустріла там озброєний опір, серед найманців були чеченці та росіяни. Грузія втратила контроль над Абхазією 30 серпня 1993 року. У вересні 2008 Росія визнала незалежність Абхазії. Не важко здогадатися після якої події.

Оскільки Росія підписала з ватажками бойовиків договір про "дружбу, співпрацю та допомогу" – це остаточний вихід Росії з Мінських домовленостей. Вони просто стають неактуальними, але звісно Москва буде брехати про їх непорушність.

Чи буде війна?

Наразі ніхто не зможе відповісти на це питання однозначно. Єдине, що варто розуміти – Україна тепер опинилася в реальній пастці.

Важливо Путін уночі накаже висунути війська Росії на окупований Донбас, – Пентагон

"Зрозуміло, відверто фейковий характер звинувачень проти України не має для російських медіа жодного значення, як і у 2014 році пропаганда вигадує привід до війни. Ми бачимо, що Росія розпочала загострення ситуації на Донбасі, і саме Донбас є напрямом основних дій російської армії", – написав в одному зі своїх дописів на фейсбуці військовий та журналіст Юрій Бутусов.

Хто визнав бойовиків?

Сирія, Венесуела, Куба та Нікараґуа – плюс інші невизнані держави продовжують показувати свої любов до імперських перемог.

А що робить Захід?

Головний меседж – всі цивілізовані країни вважають такі дії порушенням міжнародного права. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно ввести санкції, очікується, що це також зробить Британія. Білий дім повідомив, що США негайно накладуть санкції проти всіх, хто фінансує так звані "ДНР" та "ЛНР" або працює на окупованих територіях.