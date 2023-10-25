Починають сприймати як "кульгаву качечку": про що свідчать чутки про зупинку серця Путіна

Дефекти здоров'я російського диктатора перестали бути таємницею для його громадян. Тому навіть якщо формально він залишається дієздатним, чутки про його реальні й уявні хвороби швидко стають віральними, підважуючи в такий спосіб його владу.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. На його думку, вкид про зупинку серця Путіна міг бути спрямованим на те, щоб підкреслили скороминущість російського диктатора.

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Чому Путіну важливо показувати свою силу

Путін вже не той хлопчина, що прийшов до влади 25 років тому. За ним вже закріпилось прізвисько "дєд", як би він не молодився.

Для багатьох інших політичних лідерів вік не є суттєвою перешкодою. Однак проблема Путіна полягає в тому, що він з перших днів свого президентства експлуатував образ "сильного лідера", при тому – в найпримітивніший із можливих способів.

Російський диктатор позував, сидячи на коні, чи вигравав своїми м'язами, оголюючи торс. А ще плавав, боровся й загалом робив усе для того, щоб відповідати образу "вождя, який є фізично найсильнішим у своєму племені",

– зазначив Галлямов.

І справа тут в тому, що його виборці зазвичай обирали собі керівника не в раціональний спосіб. Інакше кажучи, політичні вподобання дуже часто формуються не на ідеях, а на естетиці – банальному "подобається" чи "не подобається" політик.

"Культ Путіна виріс з культу грубої сили (притаманного російській культурі 1990-х років – 24 Канал). Однак сьогодні диктатор більше не може його підтримувати. Архаїчність образу Путіна має і зворотний бік, адже у всіх народів в давнину існував принцип: коли старий вождь слабне, молодий кандидат кидає йому виклик, намагаючись його вбити у відкритому двобої", – нагадав російський політолог.

Аббас Галлямов про вкид із "зупинкою серця" у Путіна: дивіться відео

Чому образ "сильного вождя" почав шкодити Путіну

Може здатися, що цей архетип не має стосунку до сучасної Росії. Однак на несвідомому рівні цей патерн досі впливає на росіян, які впізнають його в історіях про Івана Грозного чи Петра I.

Очевидно, що коли Путін насаджував цей культ сильного лідера, він не задумувався про те, що прийде час, коли він стане старим і слабким. Тепер будь-які чутки про його хворобу змушують росіян тривожитись, тим паче що його тремтячі ноги та оніміла права рука вже стала "притчею во язициях".

Такі вкиди нагадують про те, що Путін – не вічний, і що після нього має прийти хтось новий. Через це диктатора починають сприймати "кульгавою качечкою", яка от-от перестане тримати вертикаль російської влади,

– зазначив політолог.

Які ще виклики стоять перед Путіним