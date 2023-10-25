Начинают воспринимать как "хромую утку": о чем свидетельствуют слухи об остановке сердца Путина
Дефекты здоровья российского диктатора перестали быть тайной его граждан. Поэтому даже если формально он остается дееспособным, слухи о его реальных и мнимых болезнях быстро становятся виральными, подвешивая таким образом его власть.
Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его мнению, вброс об остановке сердца Путина мог быть направлен на то, чтобы подчеркнули мимолетность правления российского диктатора.
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Почему Путину важно показывать свою силу
Путин уже не тот парень, который пришел к власти 25 лет назад. За ним уже закрепилось прозвище "дед", как бы он ни молодился.
Для многих других политических лидеров возраст не является существенным препятствием. Однако проблема Путина заключается в том, что он с первых дней своего президентства эксплуатировал образ "сильного лидера", при этом – самым примитивным из возможных способов.
Российский диктатор позировал, сидя на коне, или выигрывал своими мышцами, обнажая торс. А еще плавал, боролся и в целом делал все для того, чтобы соответствовать образу "вождя, который физически сильнейший в своем племени",
– отметил Галлямов.
И дело здесь в том, что его избиратели обычно выбирали себе руководителя не рациональным способом. Иными словами, политические предпочтения очень часто формируются не на идеях, а на эстетике – банальном "нравится" или "не нравится" политик.
"Культ Путина вырос из культа грубой силы (присущего в российской культуре 1990-х годов – 24 Канал). Однако сегодня диктатор больше не может его поддерживать. Архаичность образа Путина имеет и обратную сторону, ведь у всех народов в древности существовал принцип: когда старый вождь слабеет, молодой кандидат бросает ему вызов, пытаясь его убить в открытом поединке", – напомнил российский политолог.
Аббас Галлямов о вбросе с "остановкой сердца" у Путина: смотрите видео
Почему образ "сильного вождя" начал вредить Путину
Может показаться, что этот архетип не имеет отношения к современной России. Однако на бессознательном уровне этот паттерн до сих пор влияет на россиян, узнающих его в историях об Иване Грозном или Петре I.
Очевидно, что, когда Путин насаждал этот культ сильного лидера, он не задумывался о том, что придет время, когда он станет старым и слабым. Теперь любые слухи о его болезни заставляют россиян беспокоиться, тем более что его дрожащие ноги и онемевшая правая рука уже стали "притчей во язициях".
Такие вбросы напоминают о том, что Путин не вечен, и что после него должен прийти кто-то новый. Поэтому диктатора начинают воспринимать "хромой уткой", которая вот-вот перестанет держать вертикаль российской власти,
– отметил политолог.
Какие еще вызовы стоят перед Путиным
- Полномасштабная агрессия России, спланированная Путиным, не принесла российскому диктатору политических дивидендов, а принесла его стране экономический и демографический упадок. Однако для главы Кремля мир является борьбой идеологий, поэтому он игнорирует долгосрочные последствия своей ошибки.
- На самом же деле вместо скорой и победоносной войны Путин и его режим должен сталкиваться с вызовами, к которым не был полностью готов. Это связано, в том числе и с тем, что система, построенная вокруг диктатора, способствовала "негативному отбору" приспособленцев, а не компетентных руководителей, готовых решать проблемные вопросы.
- Поэтому летом 2023 года оказалось, что российская армия не защитит Путина от военных преступников вроде Пригожина, если таковые решатся на то, чтобы бросить вызов ослабевшему диктатору. Впрочем, по воле случая и по стечению обстоятельств диктатор сумел сохранить свое место в Кремле.
- Ближайшая же дата, которую Путину предстоит пройти – президентские выборы в России 17 марта 2024 года. С большой долей вероятности можно утверждать, что альтернативные кандидаты вряд ли будут баллотироваться на этих выборах, от которых все будут ожидать массовых фальсификаций. Однако если россияне перестанут ему доверять, нарисованные проценты будут выглядеть крайне карикатурно, поэтому сейчас Путин будет активно работать над увеличением своего рейтинга.