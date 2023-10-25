Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его мнению, вброс об остановке сердца Путина мог быть направлен на то, чтобы подчеркнули мимолетность правления российского диктатора.

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Почему Путину важно показывать свою силу

Путин уже не тот парень, который пришел к власти 25 лет назад. За ним уже закрепилось прозвище "дед", как бы он ни молодился.

Для многих других политических лидеров возраст не является существенным препятствием. Однако проблема Путина заключается в том, что он с первых дней своего президентства эксплуатировал образ "сильного лидера", при этом – самым примитивным из возможных способов.

Российский диктатор позировал, сидя на коне, или выигрывал своими мышцами, обнажая торс. А еще плавал, боролся и в целом делал все для того, чтобы соответствовать образу "вождя, который физически сильнейший в своем племени",

– отметил Галлямов.

И дело здесь в том, что его избиратели обычно выбирали себе руководителя не рациональным способом. Иными словами, политические предпочтения очень часто формируются не на идеях, а на эстетике – банальном "нравится" или "не нравится" политик.

"Культ Путина вырос из культа грубой силы (присущего в российской культуре 1990-х годов – 24 Канал). Однако сегодня диктатор больше не может его поддерживать. Архаичность образа Путина имеет и обратную сторону, ведь у всех народов в древности существовал принцип: когда старый вождь слабеет, молодой кандидат бросает ему вызов, пытаясь его убить в открытом поединке", – напомнил российский политолог.

Аббас Галлямов о вбросе с "остановкой сердца" у Путина: смотрите видео

Почему образ "сильного вождя" начал вредить Путину

Может показаться, что этот архетип не имеет отношения к современной России. Однако на бессознательном уровне этот паттерн до сих пор влияет на россиян, узнающих его в историях об Иване Грозном или Петре I.

Очевидно, что, когда Путин насаждал этот культ сильного лидера, он не задумывался о том, что придет время, когда он станет старым и слабым. Теперь любые слухи о его болезни заставляют россиян беспокоиться, тем более что его дрожащие ноги и онемевшая правая рука уже стали "притчей во язициях".

Такие вбросы напоминают о том, что Путин не вечен, и что после него должен прийти кто-то новый. Поэтому диктатора начинают воспринимать "хромой уткой", которая вот-вот перестанет держать вертикаль российской власти,

– отметил политолог.

Какие еще вызовы стоят перед Путиным