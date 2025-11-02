Герой у 21 рік: на війні поліг солдат з Івано-Франківщини Владислав Торк

На війні проти російських окупантів загинув український захисник Владислав Торк. Він пішов на війну в молодому віці й до останнього подиху залишився вірним військовій присязі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Долини Івана Диріва. Герой був родом з містечка в Івано-Франківській області.

Що відомо про загиблого Героя Владислава Торка?

21-річний житель міста Долина Владислав Торк народився 26 квітня 2004 року. Воїн служив у спецпідрозділі ГУР "Kraken". Молодий чоловік зробив свідомий вибір та став на захист України. Владислав мужньо та стійко обороняв кордони рідної держави.

В одному з боїв проти російського агресора 20 жовтня 2025 року Владислав Торк віддав життя за свободу своєї Батьківщини.

Війна забирає найкращих – тих, у кого все ще попереду: мрії, плани, життя… Щирі співчуття рідним і близьким Владислава. Світла пам’ять Герою, який навіки залишиться у серцях долинян,

– написав Іван Дирів.

Редакція 24 Каналу шанує подвиг воїна Владислава Торка! Вічна слава й пам'ять українському Герою.

