Мають втрутитись великі країни: чи реально натиснути на МОК у питанні Гераскевича

Владислава Гераскевича, українського скелетоніста, представники МОК відсторонили від змагань через "шолом пам’яті". Таке рішення було очевидним, адже Міжнародний олімпійський комітет вже давно працює за власними правилами.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що для тиску на нього потрібно залучити великі країни. В іншому випадку, МОК буде продовжувати бути осередком корупції та працювати з росіянами.

Дивіться також "Пам'ять не є порушенням": як українці реагують на дискваліфікацію Гераскевича

Чи можна якось натиснути на МОК у питанні Гераскевича?

Політтехнолог зазначив, що такі світові організації як МОК є дуже корумповані. Корупцією займаються саме ті країни, які вкладають туди великі гроші. На думку Загороднього, олімпіади вже давно перетворились на розпил грошей.

Крім цього, з МОК співпрацюють росіяни, які усвідомлюють, що не існує спорту поза політикою. В таких організаціях вже довгий час працює розвинена агентурна мережа Росії.

Тому я не здивований діями МОК. Для того, щоб застосувати тиск, повинні втрутитись великі країни,

– наголосив він.

Зауважте! Рішення МОК обурило не лише Україну, а й спортсменів з усього світу. За словами підтримки Гераскевича вже виступили скелетоністи з інших країн. Наприклад, американський спортсмен Даніель Берфут заявив, що українець відстоює те, у що вірить.

Політтехнолог додав, що зараз МОК діє за власними правилами та в межах своїх інтересів. Зокрема, організація продає права на трансляцію Олімпійських ігор.

Що відомо про МОК і що там говорять про дискваліфікацію Гераскевича?