Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що для тиску на нього потрібно залучити великі країни. В іншому випадку, МОК буде продовжувати бути осередком корупції та працювати з росіянами.
Дивіться також "Пам'ять не є порушенням": як українці реагують на дискваліфікацію Гераскевича
Чи можна якось натиснути на МОК у питанні Гераскевича?
Політтехнолог зазначив, що такі світові організації як МОК є дуже корумповані. Корупцією займаються саме ті країни, які вкладають туди великі гроші. На думку Загороднього, олімпіади вже давно перетворились на розпил грошей.
Крім цього, з МОК співпрацюють росіяни, які усвідомлюють, що не існує спорту поза політикою. В таких організаціях вже довгий час працює розвинена агентурна мережа Росії.
Тому я не здивований діями МОК. Для того, щоб застосувати тиск, повинні втрутитись великі країни,
– наголосив він.
Зауважте! Рішення МОК обурило не лише Україну, а й спортсменів з усього світу. За словами підтримки Гераскевича вже виступили скелетоністи з інших країн. Наприклад, американський спортсмен Даніель Берфут заявив, що українець відстоює те, у що вірить.
Політтехнолог додав, що зараз МОК діє за власними правилами та в межах своїх інтересів. Зокрема, організація продає права на трансляцію Олімпійських ігор.
Що відомо про МОК і що там говорять про дискваліфікацію Гераскевича?
- У МОК заявили, що шолом українця не відповідав правилам. Комітет не вважає меседж Гераскевича забороненим, але, на їх думку, Владислав "обрав неправильне для цього місце".
- Стало відомо, що президентка МОК Кірсті Ковентрі колись приймала нагороду від "найстарішого диктатора в світі" Роберта Муґабе. Ба більше, вона підтримала ініціативу дозволити російським атлетам поїхати на Олімпіаду в нейтральному статусі.
- Хоч Ковентрі розплакалася після ганебної дискваліфікації українського скелетоніста, згодом вона заявила, що потрібно дотримуватись правил та норм.