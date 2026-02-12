Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що для тиску на нього потрібно залучити великі країни. В іншому випадку, МОК буде продовжувати бути осередком корупції та працювати з росіянами.

Чи можна якось натиснути на МОК у питанні Гераскевича?

Політтехнолог зазначив, що такі світові організації як МОК є дуже корумповані. Корупцією займаються саме ті країни, які вкладають туди великі гроші. На думку Загороднього, олімпіади вже давно перетворились на розпил грошей.

Крім цього, з МОК співпрацюють росіяни, які усвідомлюють, що не існує спорту поза політикою. В таких організаціях вже довгий час працює розвинена агентурна мережа Росії.

Тому я не здивований діями МОК. Для того, щоб застосувати тиск, повинні втрутитись великі країни,

– наголосив він.

Зауважте! Рішення МОК обурило не лише Україну, а й спортсменів з усього світу. За словами підтримки Гераскевича вже виступили скелетоністи з інших країн. Наприклад, американський спортсмен Даніель Берфут заявив, що українець відстоює те, у що вірить.

Політтехнолог додав, що зараз МОК діє за власними правилами та в межах своїх інтересів. Зокрема, організація продає права на трансляцію Олімпійських ігор.

Що відомо про МОК і що там говорять про дискваліфікацію Гераскевича?