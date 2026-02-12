Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что для давления на него нужно привлечь крупные страны. В противном случае, МОК будет продолжать быть центром коррупции и работать с россиянами.

Можно ли как-то надавить на МОК в вопросе Гераскевича?

Политтехнолог отметил, что такие мировые организации как МОК очень коррумпированы. Коррупцией занимаются именно те страны, которые вкладывают туда большие деньги. По мнению Загороднего, олимпиады уже давно превратились в распил денег.

Кроме этого, с МОК сотрудничают россияне, которые осознают, что не существует спорта вне политики. В таких организациях уже долгое время работает развитая агентурная сеть России.

Поэтому я не удивлен действиями МОК. Для того, чтобы применить давление, должны вмешаться крупные страны,

– подчеркнул он.

Заметьте! Решение МОК возмутило не только Украину, но и спортсменов со всего мира. По словам поддержки Гераскевича уже выступили скелетонисты из других стран. Например, американский спортсмен Даниэль Берфут заявил, что украинец отстаивает то, во что верит.

Политтехнолог добавил, что сейчас МОК действует по собственным правилам и в пределах своих интересов. В частности, организация продает права на трансляцию Олимпийских игр.

Что известно о МОК и что там говорят о дисквалификации Гераскевича?