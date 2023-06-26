Є особа, якій хотіли передати владу, – ексглава ГУР сказав, хто може вчинити переворот у Росії
Після заколоту власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина у Росії зникла сакральність Владіміра Путіна. За деякими інсайдами, владу у країні-агресорці хотіли передати новій особі – Дмітрію Патрушеву, сину Нікалая Патрушева.
Про це 24 Каналу розповів голова Служби зовнішньої розвідки України 2020 – 2021, начальник ГУР МОУ 2015 – 2016, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. За його словами, Патрушева-молодшого просували попри відсутність у нього особливих здобутків.
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"Холодне захоплення влади"
Валерій Кондратюк зазначив, що ФСБ намагатиметься не допустити подібних бунтів, а захоче передати владу шляхом "холодного захоплення". Тобто на цьому етапі послабити усіх кандидатів та передати владу людині, яку вони оберуть.
За попередніми інсайдами, такою людиною вважався син Патрушева Дмітрій, якого вони просували попри відсутність у нього великих здобутків як державника. Сьогодні він займає позицію міністра сільського господарства,
– підкреслив він.
Колишній очільник ГУР розповів, що Дмітрій Патрушев допомагає "прикривати" різні справи, розв'язувати корупційні питання, про це знають всі у Росії. Тому для країни-агресорки це не найкращий варіант.
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Бунт вагнерівців: головне
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Ростові-на-Дону, включно з аеродромом, досягли успіху у Воронежі та дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.
- Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко вів перемовини з Пригожиним. Ватажок вагнерівців прийняв пропозицію Лукашенка та заявив, що забирає свої війська у польові табори.
- У Кремлі заявили, що з Пригожина знімуть усі звинувачення, але він поїде до Білорусі.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що заколот Пригожина – не перший і не останній випадок подібних "повстань" проти режиму Путіна. Ці події показали неготовність російських силовиків і чиновників різних рангів публічно захищати диктатора.