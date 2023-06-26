"Есть лицо, которому хотели передать власть": кто может совершить переворот в России
После мятежа владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России исчезла сакральность Владимира Путина. По некоторым инсайдам, власть в стране-агрессорке хотели передать новому лицу – Дмитрию Патрушеву, сыну Николая Патрушева.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Службы внешней разведки Украины 2020 – 2021, начальник ГУР МОУ 2015 – 2016, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. По его словам, Патрушева-младшего продвигали, несмотря на отсутствие у него особых достижений.
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"Холодный захват власти"
Валерий Кондратюк отметил, что ФСБ постарается не допустить подобных бунтов, а захочет передать власть путем "холодного захвата". То есть на этом этапе ослабить всех кандидатов и передать власть человеку, которого они изберут.
По предварительным инсайдам, таким человеком считался сын Патрушева Дмитрий, которого они продвигали, несмотря на отсутствие у него больших достижений как государственника. Сегодня он занимает позицию министра сельского хозяйства,
– подчеркнул он.
Бывший глава ГУР рассказал, что Дмитрий Патрушев помогает "прикрывать" разные дела, решать коррупционные вопросы, об этом знают все в России. Поэтому для страны-агрессорки это не самый лучший вариант.
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Бунт вагнеровцев: главное
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове-на-Дону, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров до Москвы.
- Белорусский диктатор Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным. Главарь вагнеровцев принял предложение Лукашенко и заявил, что забирает свои войска в полевые лагеря.
- В Кремле заявили, что с Пригожина снимут все обвинения, но он поедет в Беларусь.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что мятеж Пригожина – не первый и не последний случай подобных "восстаний" против режима Путина. Эти события показали неготовность российских силовиков и чиновников разных рангов публично защищать диктатора.