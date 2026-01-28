Влучання балістики та дронів на 22 локаціях: Росія атакувала "Іскандером" і майже 150 БпЛА

В ніч на 28 січня російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 103 ворожі БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Чим атакував ворог?

Для атаки росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області, а також 146 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське.

Близько 90 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни,

– повідомили в Повітряних силах.

За даними ПС, було зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.