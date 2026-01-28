Попадание баллистики и дронов на 22 локациях: Россия атаковала "Искандером" и почти 150 БпЛА

В ночь на 28 января российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 103 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Чем атаковал враг?

Для атаки россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области, а также 146 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.

Около 90 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны,

– сообщили в Воздушных силах.

По данным ВС, было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БпЛА на 22 локациях.

Какие последствия вражеских ударов?