Попадание баллистики и дронов на 22 локациях: Россия атаковала "Искандером" и почти 150 БпЛА
В ночь на 28 января российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 103 вражеских БпЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Чем атаковал враг?
Для атаки россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области, а также 146 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.
Около 90 из них составляли именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны,
– сообщили в Воздушных силах.
По данным ВС, было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БпЛА на 22 локациях.
Какие последствия вражеских ударов?
Поздно вечером 27 января российские военные совершили атаку дронами на Одессу. Впоследствии стало известно, что вражеский дрон попал в Киевском районе Одессы по территории православного монастыря, возник пожар.
Под ударом этой ночью также было Запорожье. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали более ста квартир и двадцать автомобилей, на месте возник пожар. Сейчас известно о четырех пострадавших.
В Белогородской общине Киевской области зафиксировали попадание вражеского дрона: там поврежден многоэтажный жилой дом, на месте атаки возник пожар. К сожалению, в результате удара погибли два человека – мужчина и женщина.