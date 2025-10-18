Військово-морські сили України вперше опублікували кадри ураження російського морського дрона. Він підплив до українського берега та загрожував цивільному судноплавству.

Ймовірно, це був новий тип, який до цього ще не "світився". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ та Defense Express.

Що відомо про новий російський морський дрон?

Повідомляється, що російський безпілотник заплив до територіальних вод України й перебував поблизу маршрутів цивільного судноплавства. Його ураження дозволило запобігти можливим провокаціям росіян і мінімізувати ризики для цивільних суден.

Українські військові знищили російський морський дрон: відео ВМС

На опублікованому відео можна побачити, що дрон просто стояв на одному місці. Ймовірно, він був в очікуванні своєї цілі або просто вийшов з ладу. Також можливо, що безпілотник потрапив під дію систем радіоелектронної боротьби, бо деякі російські морські дрони керуються саме через радіоканал, який на багато легше заглушити ніж супутниковий зв’язок.

У Defense Express зазначають, що цей дрон має спеціальну надбудову у задній частині. На ній, ймовірно, розміщена камера, антена та невелика радіолокаційна станція. Не враховуючи надбудову, палуба має доволі плоску форму. Розмір цього безпілотника скоріше за все невеликий, хоча за наявними кадрами це важко визначити.

Судячи з доволі потужного вибуху, дрон був оснащений бойовою частиною. Однак також цілком ймовірно, що вибух стався в наслідок застосування ВМС сильного засобу ураження, а сам безпілотник виконував роль носія FPV-дронів, які ховались в комірках, вбудованих у корпус, і тоді це пояснило б те, чому він нерухомо стояв.

Жоден з наразі відомих морських безпілотників Росії не підходить під цей опис, тому можна зробити висновок, що це новий, до цього невідомий тип, або модернізований і видозмінений старий.

Серед усіх наразі відомих російських морських дронів, подібну надбудову має лише ГРК-700 "Визир", що був представлений ще у 2023 році. Проте його надбудова розташовується в передній частині корпусу й має дещо іншу форму.

Яких ще втрат ВМС ЗСУ завдали росіянам: коротко про головне