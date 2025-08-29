Вночі Росія знову атакувала Україну: скільки цілей летіло і було збито
У ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Загалом летіло 68 безпілотників.
Більшість із них збила ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку у ніч на 29 серпня?
Безпілотники різних типів росіяни запускали із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Попередньо, станом на 8:00, силами та засобами ППО було збито або подавлено 46 російських БпЛА на півночі та сході країни.
На жаль, фіксують влучання 22 БпЛА на 9 локаціях у двох областях – на Донеччині та Дніпропетровщині.
Атаки на Україну: останні новини
У ніч на 29 серпня вибухи лунали у Полтаві – про можливі наслідки не повідомлялося. Тієї ж ночі гучно було й на Дніпропетровщині, де, на жаль, є 2 загиблих та 2 поранених унаслідок атак на Синельниківський район та Дніпро відповідно.
Напередодні, у ніч на 28 серпня, Росія завдала удару по Києву, де вбила 23 мирних українців. Наслідки атаки фіксували на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах столиці. Неспокійно було і в області, де травмувалася одна людина і є пошкодження приватних будинків, автомобілів, обласної клінічної лікарні.
Атакував ворог тієї ночі також Вінницьку область, де було влучання в об'єкти енергетики і постраждала залізниця, а також Запорізьку, де була пожежа на підприємстві.