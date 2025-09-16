Це страшніше за катування у полоні, – ексмер Херсона зізнався, що йому важко прийняти
- Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко пережив катування в російському полоні, однак наразі для нього страшніше навіть не це.
- Найбільше Миколаєнко прагне допомагати у поверненні полонених додому, це він вважає пріоритетним завданням.
Звільнений з полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко відновлюється після російських катувань. Водночас дещо для нього зараз є страшнішим за все пережите у полоні.
Про це колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко розповів в ефірі 24 Каналу, зауваживши, що його непокоїть, зокрема, те, як росіяни за допомогою БпЛА вбивають мирних людей.
Що для ексмера Херсона страшніше за полон?
Миколаєнко зазначив, що бачив фото й відео Херсона, але зараз йому складно уявити, коли нарешті приїде туди, оскільки наразі перебуває на лікуванні у Києві.
Дуже важко, навіть важко після того, що я побачив у тому полоні, уявити, як я прийду та чи вистачить мені сил прийняти все це. Це навіть страшніше, ніж ті катування, які я пережив у полоні, для мене особисто зараз,
– сказав ексмер Херсона.
Ще від росіян Миколаєнко чув розмови про те, що в Херсоні не залишилося жодного мирного жителя – там нібито лише військові, які перевдягаються в цивільну форму й так ховаються. Росіяни так виправдовують те, що потрібно вбивати кожного, хто пересувається містом, бо, як вони стверджують, це Збройні Сили України.
За його словами, окупанти чітко переконані в тому, що якби не було ЗСУ – то Україна вийшла б їх зустрічати з хлібом і сіллю, з якимись пакетами квітів.
Зараз він занепокоєний тим, що відбувається у нашій країні. Адже росіяни за допомогою дронів свідомо ганяються за цивільними людьми та вбивають їх. На його думку, світ мав би щодня кричати про такі жахливі речі.
Які плани у Миколаєнка?
Ексмер Херсона розповів, що хотів би допомагати у поверненні додому наших полонених. Це є пріоритетом, оскільки він розуміє, як важко тим, хто залишається у полоні.
Щоб ми кожного дня пам'ятали, наскільки важко там перебувати хлопцям, які сидять іще з 2022 року, насамперед тим, хто боронив Маріуполь. Я розумію, що їх роблять винними за цей Маріуполь, що вони не підкорились, не здалися, не підняли руки догори,
– наголосив Миколаєнко.
Якщо не вдасться цього робити, то ексмер Херсона хоче повернутися до свого міста й допомагати його відновлювати. Він дуже прагне, щоб настав мир і Херсон поступово почав квітнути та радіти поверненню до нормального життя.
Що пережив Миколаєнко у полоні?
- Володимир Миколаєнко пробув у полоні росіян 3,5 роки. Весь час він фактично перебував у цілковитій інформаційній ізоляції, тому не знав про жодні події в Україні. Аж у 2023 році він дізнався про звільнення Херсона, а про підрив окупантами Каховської ГЕС – у 2024 році.
- Ексмер Херсона розповів, що йому довелося перебувати у трьох місцях позбавлення волі. Й усюди незмінним було побиття з боку росіян. За весь час у полоні йому тричі ламали ребра. Проте найжорсткіших катувань він зазнав у Херсоні, де перебував 16 діб.
- Водночас Миколаєнко відмовився від обміну у 2022 році, щоб замість нього додому повернувся важкопоранений полонений. Сам він був звільнений з російського полону 24 серпня 2024 року.