"Друзі" Путіна приховують участь у заколоті: 13 російських генералів стали цапами-відбувайлами

Невдалий заколот Євгенія Пригожина спричинив паніку серед силовиків, які підтримували "повстання". Фінансові партнери Путіна, причетні до подій 24 червня, також намагаються приховати свою участь.

Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, очільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк. Він зазначив, що генерала Сєргєя Суровікіна та ще 13 причетних до заколоту генералів допитують.

Дивіться також Новий "похід на Москву" може бути вже скоро, – Данілов

Суровікіна звинувачують у тому, що він відмовився виходити на контакт і використовувати свій вплив, щоб зупинити Пригожина. Його відео звернення, яке транслювалося на центральних каналах, він був змушений записати під примусом,

– повідомив генерал-лейтенант.

За генералами, яких нині допитують, стояли фінансові "друзі" Путіна, які сьогодні намагаються приховати свою участь у заколоті.

Замість покарання – підвищення зарплати

Попри те, що заколот Євгенія Пригожина вкрив багато людей, які підтримали спробу "повстання", Владімір Путін ще нікого не покарав. Наразі учасників і причетних до подій осіб лише виявляють та допитують.

"Навіть навпаки, він підіймає зарплату на 10,5% усім співробітникам збройних сил та спеціальних служб. Тобто намагається показати, що він сильний лідер, і тому ці питання відкладає на пізніше", – зауважив ексочільник ГУР Міноборони.

Це частина тактики диктатора, який боїться того, що невдоволені російські генерали можуть об'єднатися проти Кремля, якщо будуть налякані загрозою власної смерті.

Суровікіна та ще 13 генералів допитують у справі про заколот: дивіться відео

Путін боїться тих, хто "може повторити"

Після заколоту російські силовики намагаються домовитись між собою, аби й самим не потрапити під слідство, оскільки вважають, що сьогодні загроза громадянської війни набагато сильніша, ніж будь-коли в Росії. Ймовірно, результатом таких домовленостей стало затримання Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

"Гіркін був рупором ФСБ, спрямованим для завдання публічних ударів по Сергєю Шойгу та Валєрію Герасімову. Це людина, яка не мала власної армії, у нього була тільки купа "занепокоєних патріотів", яких, за його ж даними, було 900 тисяч, і от за дописи у блозі його затримали", – пояснив Валерій Кондратюк.

Гіркін становить небезпеку для російського диктатора, бо може бути лідером тих націоналістів, які виступають за "путінізм" без Путіна.

Боротьба за владу у Росії