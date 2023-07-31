Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Михайло Притула. За Євгенієм Пригожиним, який спробував організувати заколот, стоять певні олігархічні кола і сили у спецслужбах, – вони прораховують сценарій, згідно з яким наступним президентом Росії може стати Алєксандр Лукашенко.
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Їм потрібен адекватний очільник, і ми бачимо, що Лукашенко досить адекватна людина у цьому випадку. Він грає у свою гру, він не впав під Путіна, і при цьому зберігає незалежність фактично окупованої Білорусі,
– вважає військовий експерт.
Хто затверджуватиме нового президента Росії
Низка людей у спецслужбах безпосередньо може брати участь у затвердженні нового керманича. Окрім голів структур Ніколая Патрушева і Алєксандра Бортнікова, важливою буде думка директора служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєя Наришкіна, який може підтримати Лукашенка на посаді російського президента.
"До прикладу, з Наришкіним спілкується голова ЦРУ Вільям Бернс. І це сигнал для багатьох росіян, що є фігура, з якою спілкується Захід, зокрема стосовно ядерної зброї, стосовно певних процесів, які відбуваються", – додав Михайло Притула.
Хитка позиція Владіміра Путіна
- Кремлівський диктатор вкотре виступив із промовою, яка здивувала своєю абсурдністю. Зокрема, він заявив, що не керує військами, але старається часто спілкуватися з командирами.
- У Санкт-Петербурзі відбувся саміт Росія – Африка, де Путін виголосив черговий потік свідомості, зокрема заявив, нібито Польща хоче захопити Захід України, а Львів до Другої світової війни не входив до її складу та всьому має завдячувати СРСР.
- До слова, саміт Росія – Африка став провалом країни-терористки. Більш ніж половина африканських лідерів відмовились їхати до Росії на знак протесту через її вихід із зернової угоди.