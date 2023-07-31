Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Михайло Притула. За Євгенієм Пригожиним, який спробував організувати заколот, стоять певні олігархічні кола і сили у спецслужбах, – вони прораховують сценарій, згідно з яким наступним президентом Росії може стати Алєксандр Лукашенко.

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Їм потрібен адекватний очільник, і ми бачимо, що Лукашенко досить адекватна людина у цьому випадку. Він грає у свою гру, він не впав під Путіна, і при цьому зберігає незалежність фактично окупованої Білорусі,

– вважає військовий експерт.

Хто затверджуватиме нового президента Росії

Низка людей у спецслужбах безпосередньо може брати участь у затвердженні нового керманича. Окрім голів структур Ніколая Патрушева і Алєксандра Бортнікова, важливою буде думка директора служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєя Наришкіна, який може підтримати Лукашенка на посаді російського президента.

"До прикладу, з Наришкіним спілкується голова ЦРУ Вільям Бернс. І це сигнал для багатьох росіян, що є фігура, з якою спілкується Захід, зокрема стосовно ядерної зброї, стосовно певних процесів, які відбуваються", – додав Михайло Притула.

Хитка позиція Владіміра Путіна