Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Михаил Притула. За Евгением Пригожиным и его попыткой мятежа стоят определенные олигархические группы и силы в спецслужбах, – они просчитывают сценарий, согласно которому следующим президентом России может стать Александр Лукашенко.

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Им нужен адекватный руководитель, и мы видим, что Лукашенко достаточно адекватный человек в этом случае. Он играет в свою игру, он не упал под Путина, и при этом сохраняет независимость фактически оккупированной Беларуси,

– считает военный эксперт.

Кто будет утверждать нового президента России

Ряд людей в спецслужбах может непосредственно участвовать в утверждении нового президента. Кроме глав структур Николая Патрушева и Александра Бортникова, важно будет мнение директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который может поддержать Лукашенко в должности российского президента.

"К примеру, с Нарышкиным общается глава ЦРУ Уильям Бернс. И это сигнал для многих россиян, что есть фигура, с которой общается Запад, в частности в отношении ядерного оружия, в отношении определенных процессов", – добавил Михаил Притула.

Шаткая позиция Владимира Путина