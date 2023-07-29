Об этом 24 Каналу заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он отметил, что принимать участие в мероприятии отказалась большая часть лидеров стран Африки.

Смотрите также Россия прощает Африке кредиты и получает несколько больше

Особенно после того, как россияне начали обстреливать Одесскую область, в частности, портовую инфраструктуру Украины и вследствие этого стоимость пшеницы на бирже выросла более чем на 13%.

То есть все даже в Африке и на других континентах понимают, что Путин сошел с ума. Он почему-то подумал, что здесь будет "собирать нищих, будет им дарить зерно как золото". Якобы он является главой какого-то "неосоветского союза",

– отметил Чаленко.

Именно такое отношение к африканским странам имеет российский диктатор – якобы ныне середина 20 века. На саммите ощущалось возмущение приехавших туда лидеров стран Африки. Хотя оно было еще до самого саммита. Ведь Кения выход России из зерновой сделки назвала "ударом в спину".

Анализ саммита "Россия – Африка": смотрите видео

Сначала сорвать, а затем предложить

Владимир Путин сам сорвал зерновое соглашение, а затем предложил странам Африки свое зерно безвозмездно. Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора возобновить зерновую сделку.

Такое заявление Рамафосы, по мнению политолога, показало, что каждый шаг Путина приводит к ухудшению – так бункерный дед просто "стреляет" себе в ногу или не только ногу.

"Это реально российская рулетка непосредственно для кремлевского руководства", – подчеркнул глава Центра анализа и стратегий.

Однако понятно, что все это происходит не просто из-за фейлов России, но и из-за того, что Африка сама по себе становится более активным участником геополитических мировых процессов. С ней общаются разные стороны, в частности, Украина. Украинская сторона все больше доносит в африканские страны свою позицию – обсуждаются не только поставки зерна, но и мирный план Украины.

Это действительно полный фейл не только для Путина, но и для Лавруши (министра иностранных дел России – 24 Канал), Пескова, для всех их пропагандистов, которые хотя бы как-то пытаются выжать позитив, но у них этого не получается,

– сказал Игорь Чаленко.

О "мире" заговорил неспроста

Российский диктатор на саммите заявил, что Россия никогда "не отказывалась от переговоров" и "готова к продолжению диалога". Говорил Путин и о том, что страна-агрессор якобы готова искать "пути мирного урегулирования" ситуации относительно войны в Украине.

Но это выступление бункерного деда перед странами Африки "о мире" направлено на то, чтобы размыть действительно логические мирные инициативы Киева, которые поддерживает цивилизованный мир.

Россия использовала африканские страны, например, для усиления своей позиции в Генассамблее ООН. Однако, учитывая динамику их голосования, позиция страны-агрессора ослабевала. В настоящее время у Африки более отстраненная позиция.

"Путин пытается хоть немного вытеснить из нынешних возможностей все, что реально. Убежден, что даже у того же Пригожина больше шансов договориться с африканскими странами, чем у Путина. Его в Африке уважают гораздо больше, чем Путина", – отметил политолог.

Саммит "Россия – Африка": новости