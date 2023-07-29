Об этом заявил Азали Ассумани, глава Африканского союза и президент Союза Коморских Островов на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге. Он также подчеркнул, что предложений Владимира Путина о поставках зерна в Африку "недостаточно".
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"Нужно убедить Украину"
Ассумани заявил, что странам нужно добиться "прекращения огня". По его словам, Путин якобы "готов к диалогу", но надо "убедить Украину". Более того, Ассумани подчеркнул, что предложение Путина помочь Африке с поставкой продовольствия после выхода из зерновой сделки "недостаточно".
Президент России продемонстрировал, что готов помогать нам в сфере обеспечения зерном. Да, это важно, но этого может быть недостаточно. Нам нужно добиться прекращения огня,
– заявил Ассумани.
Путин на саммите заявил, что Кремль "внимательно рассматривает предложения африканских лидеров". Однако отметим, что российский диктатор прибегает только к террористическим методам. Агрессор способен лишь терроризировать мирное население, ставить собственные ультиматумы и прибегать к угрозам.
Какие заявления звучали на саммите Россия – Африка
- Путин цинично врал лидерам стран Африки Он заявил, что Россия якобы никогда не нарушала устав ООН и всегда действовала для того, чтобы "урегулировать конфликт в Украине мирным путем". Также диктатор рассказал многие басни, что Россия якобы готова к переговорам и ищет пути "мирного урегулирования".
- Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал российского диктатора возобновить Черноморскую зерновую инициативу. Рамафоса подчеркнул, что Черное море должно быть открыто для мировых рынков.
- Кроме того, на саммите российского диктатора новое унижение. Путин лично должен встретиться с лидером Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Однако в указанное время президента Египта там не было. Одинокому диктатору пришлось рассматривать комнату ожидания, поправлять карандаши на столах и сверять время.