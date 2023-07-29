Об этом заявил Азали Ассумани, глава Африканского союза и президент Союза Коморских Островов на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге. Он также подчеркнул, что предложений Владимира Путина о поставках зерна в Африку "недостаточно".

Интересно Угроза войной ЮАР: как "Глобальный Юг" дал пощечину Путину и отворачивается от России

"Нужно убедить Украину"

Ассумани заявил, что странам нужно добиться "прекращения огня". По его словам, Путин якобы "готов к диалогу", но надо "убедить Украину". Более того, Ассумани подчеркнул, что предложение Путина помочь Африке с поставкой продовольствия после выхода из зерновой сделки "недостаточно".

Президент России продемонстрировал, что готов помогать нам в сфере обеспечения зерном. Да, это важно, но этого может быть недостаточно. Нам нужно добиться прекращения огня,

– заявил Ассумани.

Путин на саммите заявил, что Кремль "внимательно рассматривает предложения африканских лидеров". Однако отметим, что российский диктатор прибегает только к террористическим методам. Агрессор способен лишь терроризировать мирное население, ставить собственные ультиматумы и прибегать к угрозам.

Какие заявления звучали на саммите Россия – Африка