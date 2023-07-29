Про це заявив Азалі Ассумані, голова Африканського союзу та президент Союзу Коморських Островів на російсько-африканському саміті в Санкт-Петербурзі. Він також наголосив, що пропозицій Владіміра Путіна про постачання зерна в Африку "недостатньо".
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"Треба переконати Україну"
Ассумані заявив, що країнам треба домогтися "припинення вогню". За його словами Путін нібито "готовий до діалогу", але треба "переконати Україну". Ба більше, Ассумані наголосив, що пропозиція Путіна допомогти Африці з постачанням продовольства після виходу із зернової угоди "недостатня".
Президент Росії продемонстрував, що готовий допомагати нам у сфері забезпечення зерном. Так, це важливо, але цього може бути недостатньо. Нам потрібно домогтися припинення вогню,
– заявив Ассумані.
Путін на саміті заявив, що Кремль "уважно розглядає пропозиції африканських лідерів". Проте зазначимо, що російський диктатор вдається лише до терористичних методів. Агресор здатний лише тероризувати мирне населення, ставити власні ультиматуми й вдаватися до погроз.
Які заяви лунали на саміті Росія – Африка
- Путін цинічно брехав лідерам країн Африки. Він заявив, що Росія нібито ніколи не порушувала статут ООН та завжди діяла для того, аби "врегулювати конфлікт в Україні мирним шляхом". Також диктатор розповів багато байок, що Росія буцімто готова до переговорів й шукає шляхи "мирного врегулювання".
- Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора відновити Чорноморську зернову ініціативу. Рамафоса наголосив, що Чорне море повинно бути відкрите для світових ринків.
- Крім того, на саміті російського диктатора нове приниження. Путін особисто мав зустрітись з лідером Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Однак у зазначений час президента Єгипту там не було. Самотньому диктатору довелося розглядати кімнату очікування, поправляти олівці на столах і звіряти час.