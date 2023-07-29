З 26 по 29 липня у Росії відбувається так званий "саміт" з африканськими лідерами. Глави держав найспекотнішої частини світу уже мали можливість "насолодитися" виступом Путіна. Що понавигадував собі диктатор та що озвучував на заході, інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Що Шойгу везе з КНДР і чи варто українцям боятися балістичних корейських ракет

Байки про "нейтральний статус"

Насамперед слід сказати, що президента Росії дуже турбувало членство нашої держави у військових блоках. За його словами, "нейтральний статус України" має для Кремля принципове значення.

Зрештою – нічого нового, однак за майже 32 роки після розпаду СРСР уже сором не знати, що наша держава є незалежною та здатна сама ухвалювати рішення щодо членства у тих блоках, у яких вона бажає бути.

Якщо Путіну цю інформацію ніхто з вірних псів не приніс "у папочці", то не виключено, що у недалекому майбутньому йому це досить доступно пояснять Збройні Сили. Що, у принципі, вони вже кожного дня роблять, ліквідовуючи сотні російських окупантів.

Квакання про "законослухняність Росії"

Загалом Путін на цьому виступі був схожий на велику жабу, що надулася, а потім вигадувала й розповідала іншим про те, "яка вона чудова".

Власне, диктатор констатував, що його держава нібито ніколи не порушувала статуту ООН та діяла завжди для того, аби врегулювати "конфлікт в Україні" мирним шляхом до 2022 року.

Нам сьогодні кажуть, що ми порушуємо Статут Організації Об'єднаних Націй. Я так не вважаю. Навпаки, я впевнений, що ми діємо у повній відповідності до статуту ООН.

Не обійшлось і без наративу про те, "хто 8 років бомбив Донбас". Путін взявся стверджувати, що Україна не хотіла виконувати Мінських домовленостей, хоча, як відомо, перемир'я завжди порушували першими загарбники.

Путін говорить про "святість росіян" та бреше африканським лідерам: дивіться відео

Дивіться також Не просто так усе відбувається: для чого Пригожин засвітився на саміті "Росія – Африка"

Хотіли миру, але зробили "жест доброї волі"

За словами президента Росії, весною 2022 року Кремль уже був готовий підписувати мирну угоду з Україну, однак його державу нібито обдурили.

Однак окупанти не розгубилися та вчинили як справжні християни – зробили "жест доброї волі". Тобто відійшли, як усім відомо, зі своїх позицій на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

Зверніть увагу! Як пишуть телеграм-канали, уривок з цими словами видалили зі соцмереж Кремля. Також його не опублікували у розшифровці промови диктатора. Цікаво, чому ж?

Інший маразм від Путіна

Глава ворожої держави насправді багато "дивовижних" заяв зробив. Не дивує уже навіть ступінь цинізму та брехні, яка супроводжувала його слова. Зокрема, як зазначив Путін: