Це вже не вперше цьогоріч, коли Путін чекає на лідерів різних країн. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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На Путіна чекають довгі очікування
Владімір Путін особисто мав зустрітись з лідером Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Однак у зазначений час останнього там не було. Самотній Путін натомість розглядав кімнату очікування, поправляв олівці на столах і звіряв час.
Путін змушував себе чекати і королеву Британії, і Папу Римського. Але це звичайне "трамвайне хамство". Це дрібний "гопник", який дорвався до влади,
— зазначив Ігор Яковенко.
І хоч Путін хотів показати, начебто, хто тут "головний", запізнюючись до королеви Єлизавети, довів, що він дозволяє собі порушувати правила, які йому заманеться.
Однак на саміті в Росії ситуація була трохи іншою.
"Зараз вже чекає він. І це не перший лідер держави, якого він чекає. Йому тепер доведеться чекати багатьох", – наголосив журналіст.
Ігор Яковенко про довге очікування Путіна: дивитись відео
Саміт Росія – Африка: що відомо
- Усе пішло не за планом ще до початку економічного саміту. З 54 африканських лідерів, яких було запрошено, більша частина відмовилась приїжджати до Росії з тих чи інших міркувань. Однак Путін обіцяв особисту зустріч усім президентам, які приїхали.
- Диктатор спочатку сам зірвав зернову угоду. Натомість тепер запропонував африканським країнам "своє" зерно безплатно. Мовиться про 20 — 50 тисяч тонн, аби начебто замінити українське після провалу зернової угоди.
- Однак цікавою була реакція президента ПАР. Він закликав Владіміра Путіна відновити зернову угоду. У заяві Сиріла Рамафоси мовилось про те, що вони хочуть бачити Чорне море відкритим для світових ринків. Ще обурливішим для Путіна, ймовірно, стало те, що лідер ПАР назвав не головною метою країн Африки домогтися поставок таких характерів.