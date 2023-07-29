Это уже не впервые в этом году, когда Путин ждет лидеров разных стран. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Путина ждут долгие ожидания

Владимир Путин лично должен встретиться с лидером Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Однако в указанное время последнего там не было. Одинокий Путин рассматривал комнату ожидания, поправлял карандаши на столах и сверял время.

Путин заставлял себя ждать и королеву Британии и Папу Римского. Но это обычное "трамвайное хамство". Это мелкий "гопник", дорвавшийся к власти,

– отметил Игорь Яковенко.

И хотя Путин хотел показать, будто кто здесь "главный", опаздывающий к королеве Елизавете, доказал, что он позволяет себе нарушать правила, которые ему вздумается.

Однако на саммите в России ситуация была несколько иной.

"Сейчас уже ждет он. И это не первый лидер государства, которого он ждет. Ему теперь придется ждать многих", – подчеркнул журналист.

Игорь Яковенко о долгом ожидании Путина: смотреть видео

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