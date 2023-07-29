Это уже не впервые в этом году, когда Путин ждет лидеров разных стран. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Путина ждут долгие ожидания
Владимир Путин лично должен встретиться с лидером Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Однако в указанное время последнего там не было. Одинокий Путин рассматривал комнату ожидания, поправлял карандаши на столах и сверял время.
Путин заставлял себя ждать и королеву Британии и Папу Римского. Но это обычное "трамвайное хамство". Это мелкий "гопник", дорвавшийся к власти,
– отметил Игорь Яковенко.
И хотя Путин хотел показать, будто кто здесь "главный", опаздывающий к королеве Елизавете, доказал, что он позволяет себе нарушать правила, которые ему вздумается.
Однако на саммите в России ситуация была несколько иной.
"Сейчас уже ждет он. И это не первый лидер государства, которого он ждет. Ему теперь придется ждать многих", – подчеркнул журналист.
Игорь Яковенко о долгом ожидании Путина: смотреть видео
Саммит Россия – Африка: что известно
- Всё пошло не по плану еще до начала экономического саммита. Из 54 африканских лидеров, которые были приглашены, большая часть отказалась приезжать в Россию по тем или иным соображениям. Однако Путин обещал личную встречу всем приехавшим президентам.
- Диктатор поначалу сам сорвал зерновую сделку. Теперь же предложил африканским странам "свое" зерно бесплатно. Речь идет о 20—50 тысячах тонн, чтобы вроде бы заменить украинское после провала зерновой сделки.
- Однако интересна была реакция президента ЮАР. Он призвал Владимира Путина возобновить зерновое соглашение. В заявлении Сирила Рамафосы говорилось о том, что они хотят видеть Черное море открытым для мировых рынков. Еще возмутительнее Путина, вероятно, стало то, что лидер ЮАР назвал не главной целью стран Африки добиться поставок таких характеров.