"Друзья" Путина скрывают участие в мятеже: 13 российских генералов стали "козлами отпущения"

Неудачный мятеж Евгения Пригожина вызвал панику среди силовиков, поддержавших "восстание". Финансовые партнеры Путина, причастные к событиям 24 июня, также пытаются скрыть свое участие.

Об этом 24 Каналу сказал генерал-лейтенант, председатель службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк. Он отметил, что генерала Сергея Суровикина и еще 13 причастных к мятежу генералов допрашивают.

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Суровикина обвиняют в том, что он отказался выходить на контакт и использовать свое влияние, чтобы остановить Пригожина. Его видео обращение, которое транслировалось на центральных каналах, он был вынужден записать по принуждению,

– сообщил генерал-лейтенант.

За генералами, поддержавшими мятеж, стояли финансовые "друзья" Путина, которые сегодня пытаются скрыть свое участие.

Вместо наказания – повышение зарплаты

Несмотря на то, что мятеж Евгения Пригожина обличил многих поддержавших попытку

"восстания", Владимир Путин еще никого не наказал. Пока участников и причастных к событиям лиц только выявляют и допрашивают.

"Даже наоборот, он поднимает зарплату на 10,5% всем сотрудникам вооруженных сил и специальных служб. То есть пытается показать, что он сильный лидер и поэтому эти вопросы откладывает на позже", – заметил экс-глава ГУР Минобороны.

Это часть тактики диктатора, который опасается того, что недовольные российские генералы могут объединиться против Кремля, если будут напуганы угрозой собственной смерти.

Суровикина и еще 13 генералов допрашивают по делу о мятеже: смотрите видео

Путин боится тех, кто "может повторить"

После мятежа российские силовики пытаются договориться между собой, чтобы и самим не попасть под следствие, поскольку считают, что сегодня угроза гражданской войны намного сильнее, чем когда-либо в России. Вероятно, результатом таких договоренностей стало задержание Игоря Гиркина-Стрелкова.

"Гиркин был рупором ФСБ, направленным для нанесения публичных ударов по Сергею Шойгу и Валерию Герасимову. Это человек, не имевший собственной армии, у него была только куча "беспокоящихся патриотов", которых, по его же данным, было 900 тысяч, и вот за сообщения в блоге его задержали", – объяснил Валерий Кондратюк.

Гиркин представляет опасность для российского диктатора, потому что может быть лидером тех националистов, которые выступают за "путинизм" без Путина.

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