Портрет Зеленського продали на аукціоні за 6 мільйонів

Під час церемонії нагородження "Forbes – підприємець року" відбувся благодійний аукціон. На ньому продали портрет Володимира Зеленського.

Лотом став портрет президента Володимира Зеленського з обкладинки Time. Його вартість – 6 мільйонів гривень.

Портрет Зеленського продали на аукціоні

Як стало відомо, під час церемонії нагородження "Forbes – підприємець року" 15 грудня відбувся благодійний аукціон. Переможець аукціону – Олександр Конотопський, CEO Ajax Systems.

Аукціон відбувся в рамках благодійної виставки українського фотографа Олександра Чекменьова. Його роботи публікуються в The New York Times, Time, New Yorker Photo Booth, MSNBC, Qwartz та представлені у світових музеях,

– зазначили у виданні.



Зазначається, що кошти (6 мільйонів гривень – 24 канал) підуть на відбудову навчальних закладів села Богданівка Броварського району Київської області, у яких зараз навчається 326 учнів.

Вишиванку Зеленського продали на аукціоні за 100 тисяч доларів

Вишиту сорочку президента України було продано на благодійному аукціоні у Вашингтоні за 100 тисяч доларів. Він одягав її на День вишиванки 19 травня.

Покупцем лота з вишиванкою Зеленського стала американська юридична компанія Asters USA. Благодійний аукціон відбувся 3 червня в межах презентації програми United 24 на території Українського Дому у Вашингтоні.