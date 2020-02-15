Портрет Зеленського повісили в ліфті: як реагують українці – кумедне відео
Українці повторили російський пранк з портретом Путіна у ліфті, який підірвав мережу 8 лютого. От тільки в Україні, звісно, розмістили зображення українського президента – Володимира Зеленського. Реакція людей була геть іншою, ніж у росіян на їхнього лідера.
8 лютого стало відомо про нестандартний пранк у Росії: в ліфті однієї з московських багатоповерхівок повісили портрет Путіна. У такий спосіб жартівники хотіли побачити, яким є ставлення звичайних людей до свого президента.
Детальніше тут: "Чорта повісили, хай йому грець": як росіяни відреагували на портрет Путіна у ліфті – відео 18+
14 лютого у мережі з'явилося відео зі схожим розіграшем, організованим в Україні: в ліфті звичайної української багатоповерхівки повісили портрет Володимира Зеленського та зафільмували реакцію людей.
Як реагували українці на портрет Зеленського в ліфті
- О, божечки, хто це нам таке свято зробив?
- Та ти що! Зеленський. А я злякалася.
- Як живий... Додому забрати?
- Він Путіна обізвав Гітлером, і Трампа того образив.
- Треба сфотографуватися, поки не запороли. Бо ж не повірять!
- То що таке? Ну… Красень.
- Ага, а рамка ж не дешева.
- Між нами любов, між нами любов...
- Здрастє... Як справи, президент?
Більшість людей, побачивши портрет Зеленського, сміялися. Щоправда, один чоловік обурився, обізвав цей "прикол" "ідіотизмом" та спробував віддерти портрет від стіни.
Для порівняння: як у Росії реагували на Путіна
- Це найгірше, що могло статися з нашим будинком після капремонту.
- Що це в біса таке? Хто це взагалі придумав? Тебе ж просто знищать…
- Ви знущаєтеся чи що? Куди звернутися? Я не хочу на ось це дивитися!
- Чорта повісили, бл*ть. З рогами.
Дивіться відео, як люди реагували на портрет Зеленського в ліфті:
Зауважимо, 12 лютого (саме цією датою позначене відео з пранком) про портрет Зеленського у ліфті повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Утім, вона побачила цей портрет не в будинку, а в ліфті приміщення телеканалу "Наш", що належить колишньому депутату від "Опозиційного блоку" Євгенію Мураєву.
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