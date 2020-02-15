Портрет Зеленського повісили в ліфті: як реагують українці – кумедне відео

Українці повторили російський пранк з портретом Путіна у ліфті, який підірвав мережу 8 лютого. От тільки в Україні, звісно, розмістили зображення українського президента – Володимира Зеленського. Реакція людей була геть іншою, ніж у росіян на їхнього лідера.

8 лютого стало відомо про нестандартний пранк у Росії: в ліфті однієї з московських багатоповерхівок повісили портрет Путіна. У такий спосіб жартівники хотіли побачити, яким є ставлення звичайних людей до свого президента.

Детальніше тут: "Чорта повісили, хай йому грець": як росіяни відреагували на портрет Путіна у ліфті – відео 18+

14 лютого у мережі з'явилося відео зі схожим розіграшем, організованим в Україні: в ліфті звичайної української багатоповерхівки повісили портрет Володимира Зеленського та зафільмували реакцію людей.

Як реагували українці на портрет Зеленського в ліфті

О, божечки, хто це нам таке свято зробив?

Та ти що! Зеленський. А я злякалася.

Як живий... Додому забрати?

Він Путіна обізвав Гітлером, і Трампа того образив.

Треба сфотографуватися, поки не запороли. Бо ж не повірять!

То що таке? Ну… Красень.

Ага, а рамка ж не дешева.

Між нами любов, між нами любов...

Здрастє... Як справи, президент?

Більшість людей, побачивши портрет Зеленського, сміялися. Щоправда, один чоловік обурився, обізвав цей "прикол" "ідіотизмом" та спробував віддерти портрет від стіни.

Для порівняння: як у Росії реагували на Путіна

Це найгірше, що могло статися з нашим будинком після капремонту.

Що це в біса таке? Хто це взагалі придумав? Тебе ж просто знищать…

Ви знущаєтеся чи що? Куди звернутися? Я не хочу на ось це дивитися!

Чорта повісили, бл*ть. З рогами.

Дивіться відео, як люди реагували на портрет Зеленського в ліфті:

Зауважимо, 12 лютого (саме цією датою позначене відео з пранком) про портрет Зеленського у ліфті повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Утім, вона побачила цей портрет не в будинку, а в ліфті приміщення телеканалу "Наш", що належить колишньому депутату від "Опозиційного блоку" Євгенію Мураєву.

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