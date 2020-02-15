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      Портрет Зеленського повісили в ліфті: як реагують українці – кумедне відео

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      Портрет Зеленського повісили в ліфті, наслідуючи російський пранк із портретом Путіна / Колаж 24 каналу

      Українці повторили російський пранк з портретом Путіна у ліфті, який підірвав мережу 8 лютого. От тільки в Україні, звісно, розмістили зображення українського президента – Володимира Зеленського. Реакція людей була геть іншою, ніж у росіян на їхнього лідера.

      8 лютого стало відомо про нестандартний пранк у Росії: в ліфті однієї з московських багатоповерхівок повісили портрет Путіна. У такий спосіб жартівники хотіли побачити, яким є ставлення звичайних людей до свого президента. 

      Детальніше тут: "Чорта повісили, хай йому грець": як росіяни відреагували на портрет Путіна у ліфті – відео 18+

      14 лютого у мережі з'явилося відео зі схожим розіграшем, організованим в Україні: в ліфті звичайної української багатоповерхівки повісили портрет Володимира Зеленського та зафільмували реакцію людей. 

      Як реагували українці на портрет Зеленського в ліфті

      • О, божечки, хто це нам таке свято зробив?
      • Та ти що! Зеленський. А я злякалася. 
      • Як живий... Додому забрати?
      • Він Путіна обізвав Гітлером, і Трампа того образив. 
      • Треба сфотографуватися, поки не запороли. Бо ж не повірять!
      • То що таке? Ну… Красень. 
      • Ага, а рамка ж не дешева. 
      • Між нами любов, між нами любов... 
      • Здрастє... Як справи, президент?

      Більшість людей, побачивши портрет Зеленського, сміялися. Щоправда, один чоловік обурився, обізвав цей "прикол" "ідіотизмом" та спробував віддерти портрет від стіни. 

      Для порівняння: як у Росії реагували на Путіна

      • Це найгірше, що могло статися з нашим будинком після капремонту. 
      • Що це в біса таке? Хто це взагалі придумав? Тебе ж просто знищать…
      • Ви знущаєтеся чи що? Куди звернутися? Я не хочу на ось це дивитися!
      • Чорта повісили, бл*ть. З рогами. 

      Дивіться відео, як люди реагували на портрет Зеленського в ліфті:

      Зауважимо, 12 лютого (саме цією датою позначене відео з пранком) про портрет Зеленського у ліфті повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

      Утім, вона побачила цей портрет не в будинку, а в ліфті приміщення телеканалу "Наш", що належить колишньому депутату від "Опозиційного блоку" Євгенію Мураєву. 

      Кого хочуть бачити українці на посаді президента: результати свіжого соцопитування – у матеріалі 24 каналу. 

      У США 5-річний хлопчик виніс з вогню сестру і повернувся за собакою
      14 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Володимир Путін Володимир Зеленський Курйозні новини
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