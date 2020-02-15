Портрет Зеленского повесили в лифте: как реагируют украинцы – забавное видео

В Украине повторили российский пранк с портретом Путина в лифте, который подорвал сеть 8 февраля. Вот только в Украине, конечно, разместили изображение украинского президента – Владимира Зеленского. Реакция людей была совершенно другой, чем у россиян на их лидера.

8 февраля стало известно о нестандартном пранке в России: в лифте одной из московских многоэтажек повесили портрет Путина. Таким образом шутники хотели увидеть, каким является отношение обычных людей к своему президенту.

Подробнее здесь: "Черта повесили, бл*дь": как россияне отреагировали на портрет Путина в лифте - видео 18+

14 февраля во сети появилось видео с похожим розыгрышем, организованным в Украине: в лифте обычной украинской многоэтажки повесили портрет Владимира Зеленского и сняли реакцию людей.

Как реагировали украинцы на портрет Зеленского в лифте

О, Божечки, кто это нам такой праздник сделал?

Да ты что! Зеленский. А я испугалась.

Как живой... Домой забрать?

Он Путина обозвал Гитлером, и Трампа, того, обидел.

Надо сфотографироваться, пока не запороли. Ведь не поверят!

Что такое? Ну... Красавец.

Ага, а рамка же не дешевая.

Между нами любовь между нами любовь...

Здрасьте... Как дела, президент?

Большинство людей, увидев портрет Зеленского, смеялись. Правда, один человек возмутился, обозвал этот "прикол" "идиотизмом" и попытался отодрать портрет от стены.

Для сравнения: как в России реагировали на портрет Путина

Это худшее, что могло произойти с нашим домом после капремонта.

Что это к черту такое? Кто это вообще придумал? Тебя же просто уничтожат...

Вы издеваетесь, что ли? Куда обратиться? Я не хочу на вот это смотреть!

Черта повесили, бл*ть. С рогами.

Смотрите видео, как люди реагировали на портрет Зеленского в лифте:

Заметим, 12 февраля (именно этой датой помечено видео с пранком) о портрете Зеленского в лифте сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Впрочем, она увидела этот портрет не в доме, а в лифте помещения телеканала "Наш", принадлежащего бывшему депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву.