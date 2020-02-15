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      Портрет Зеленского повесили в лифте: как реагируют украинцы – забавное видео

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      Портрет Зеленского повесили в лифте, наследуя российский пранк с портретом Путина / Коллаж 24 канала

      В Украине повторили российский пранк с портретом Путина в лифте, который подорвал сеть 8 февраля. Вот только в Украине, конечно, разместили изображение украинского президента – Владимира Зеленского. Реакция людей была совершенно другой, чем у россиян на их лидера.

      8 февраля стало известно о нестандартном пранке в России: в лифте одной из московских многоэтажек повесили портрет Путина. Таким образом шутники хотели увидеть, каким является отношение обычных людей к своему президенту. 

      Подробнее здесь: "Черта повесили, бл*дь": как россияне отреагировали на портрет Путина в лифте - видео 18+

      14 февраля во сети появилось видео с похожим розыгрышем, организованным в Украине: в лифте обычной украинской многоэтажки повесили портрет Владимира Зеленского и сняли реакцию людей. 

      Как реагировали украинцы на портрет Зеленского в лифте

      • О, Божечки, кто это нам такой праздник сделал?
      • Да ты что! Зеленский. А я испугалась. 
      • Как живой... Домой забрать?
      • Он Путина обозвал Гитлером, и Трампа, того, обидел. 
      • Надо сфотографироваться, пока не запороли. Ведь не поверят!
      • Что такое? Ну... Красавец. 
      • Ага, а рамка же не дешевая. 
      • Между нами любовь между нами любовь... 
      • Здрасьте... Как дела, президент?

      Большинство людей, увидев портрет Зеленского, смеялись. Правда, один человек возмутился, обозвал этот "прикол" "идиотизмом" и попытался отодрать портрет от стены. 

      Для сравнения: как в России реагировали на портрет Путина

      • Это худшее, что могло произойти с нашим домом после капремонта. 
      • Что это к черту такое? Кто это вообще придумал? Тебя же просто уничтожат...
      • Вы издеваетесь, что ли? Куда обратиться? Я не хочу на вот это смотреть!
      • Черта повесили, бл*ть. С рогами. 

      Смотрите видео, как люди реагировали на портрет Зеленского в лифте:

      Заметим, 12 февраля (именно этой датой помечено видео с пранком) о портрете Зеленского в лифте сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

      Впрочем, она увидела этот портрет не в доме, а в лифте помещения телеканала "Наш", принадлежащего бывшему депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву. 

      Кого хотят видеть украинцы на посту президента: результаты свежего соцопроса – в материале 24 канала. 

      Что такое сквирт, как возникает и сколько женщин к нему склонны
      14 февраля
      22453
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Путин Владимир Зеленский Курьезные новости
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