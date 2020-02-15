Портрет Зеленского повесили в лифте: как реагируют украинцы – забавное видео
В Украине повторили российский пранк с портретом Путина в лифте, который подорвал сеть 8 февраля. Вот только в Украине, конечно, разместили изображение украинского президента – Владимира Зеленского. Реакция людей была совершенно другой, чем у россиян на их лидера.
8 февраля стало известно о нестандартном пранке в России: в лифте одной из московских многоэтажек повесили портрет Путина. Таким образом шутники хотели увидеть, каким является отношение обычных людей к своему президенту.
Подробнее здесь: "Черта повесили, бл*дь": как россияне отреагировали на портрет Путина в лифте - видео 18+
14 февраля во сети появилось видео с похожим розыгрышем, организованным в Украине: в лифте обычной украинской многоэтажки повесили портрет Владимира Зеленского и сняли реакцию людей.
Как реагировали украинцы на портрет Зеленского в лифте
- О, Божечки, кто это нам такой праздник сделал?
- Да ты что! Зеленский. А я испугалась.
- Как живой... Домой забрать?
- Он Путина обозвал Гитлером, и Трампа, того, обидел.
- Надо сфотографироваться, пока не запороли. Ведь не поверят!
- Что такое? Ну... Красавец.
- Ага, а рамка же не дешевая.
- Между нами любовь между нами любовь...
- Здрасьте... Как дела, президент?
Большинство людей, увидев портрет Зеленского, смеялись. Правда, один человек возмутился, обозвал этот "прикол" "идиотизмом" и попытался отодрать портрет от стены.
Для сравнения: как в России реагировали на портрет Путина
- Это худшее, что могло произойти с нашим домом после капремонта.
- Что это к черту такое? Кто это вообще придумал? Тебя же просто уничтожат...
- Вы издеваетесь, что ли? Куда обратиться? Я не хочу на вот это смотреть!
- Черта повесили, бл*ть. С рогами.
Смотрите видео, как люди реагировали на портрет Зеленского в лифте:
Заметим, 12 февраля (именно этой датой помечено видео с пранком) о портрете Зеленского в лифте сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Впрочем, она увидела этот портрет не в доме, а в лифте помещения телеканала "Наш", принадлежащего бывшему депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву.
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