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      "Чорта повісили, хай йому грець": як росіяни відреагували на портрет Путіна у ліфті – відео 18+

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      У московському ліфті повісили портрет Путіна / скріншот із відео

      У ліфті однієї з московських багатоповерхівок повісили портрет Володимира Путіна. Таким чином жителів будинку вирішили розіграти і разом з тим зрозуміти, яким є реальне ставлення громадян до свого президента.

      Розіграш вигадав блогер Башир Дохов. Він надійно почепив у ліфті великий портрет Володимира Путіна та встановив камеру, аби зафіксувати реакцію людей. Ролик із пранком оприлюднений на ютюб-каналі "Блог Бабули".

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      Повісимо Володимира Володимирова у ліфті. Потішимо жителів цього під’їзду, так би мовити,
      – зазначає блогер.

      Далі у ролику – реакція мешканців дому на портрет російського президента. Дехто, заходячи до ліфта, сміється над побаченим, більшість – обурюється.

      "Нащо таке робити? Це що, – вербування? Причепили міцно… Тебе просто знищать тут", – звертається до намальованого Путіна один чоловік.

      Щоправда, дехто, помічаючи камеру, стає менш багатослівним.

      "Ох, йо… Чорта повісили, бл*", – коментує появу портрета Путіна у ліфті ще один житель дому.

      Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

      Як росіяни відреагували на портрет Путіна у ліфті свого дому: відео 18+

      Ролик уже набрав у мережі понад 500 тисяч переглядів.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Москва Курйозні новини
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