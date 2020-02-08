"Чорта повісили, хай йому грець": як росіяни відреагували на портрет Путіна у ліфті – відео 18+

У ліфті однієї з московських багатоповерхівок повісили портрет Володимира Путіна. Таким чином жителів будинку вирішили розіграти і разом з тим зрозуміти, яким є реальне ставлення громадян до свого президента.

Розіграш вигадав блогер Башир Дохов. Він надійно почепив у ліфті великий портрет Володимира Путіна та встановив камеру, аби зафіксувати реакцію людей. Ролик із пранком оприлюднений на ютюб-каналі "Блог Бабули".

Раніше: Довіра росіян до Путіна впала до рекордно низького рівня

Повісимо Володимира Володимирова у ліфті. Потішимо жителів цього під’їзду, так би мовити,

– зазначає блогер.

Далі у ролику – реакція мешканців дому на портрет російського президента. Дехто, заходячи до ліфта, сміється над побаченим, більшість – обурюється.

"Нащо таке робити? Це що, – вербування? Причепили міцно… Тебе просто знищать тут", – звертається до намальованого Путіна один чоловік.

Щоправда, дехто, помічаючи камеру, стає менш багатослівним.

"Ох, йо… Чорта повісили, бл*", – коментує появу портрета Путіна у ліфті ще один житель дому.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

Як росіяни відреагували на портрет Путіна у ліфті свого дому: відео 18+

Ролик уже набрав у мережі понад 500 тисяч переглядів.