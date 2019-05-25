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      Довіра росіян до Путіна впала до рекордно низького рівня

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      Путіну довіряють дедалі менше росіян
      Путіну довіряють дедалі менше росіян / 125region.ru

      Довіра жителів Росії до президента країни Володимира Путіна досягла рекордно низького рівня. Так, індекс довіри до Путіна за останній рік знизився з 45% до 25%.

      Так, вирішення важливих державних питань довірили б Путіну 31,7% опитаних Всеросійським центром вивчення громадської думки.

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      Цей показник став мінімальним з 2006 року, коли Центр почав публікувати дані опитувань.

      У березні 2015 року, коли рейтинг довіри до Путіна піднявся до 65%, гендиректор соціологічного центру Валерій Федоров розповів, що найнижчий показник – 45% – був зафіксований у березні 2005 року.

      У травні 2018 року ствердно на питання про довіру Путіну вирішення важливих державних питань відповіли 47,4% росіян. З того часу рейтинг довіри до президента Росії з невеликими коливаннями поступово знижувався.

      Водночас на питання про недовіру Путіну ствердно відповіли лише 6,6% опитаних. Цей показник у травні 2018 року дорівнював 2,3% і з деякими коливаннями поступово зростав.

      довіра Путін Росія статистика соціологічне опитування
      Рейтинг довіри до Путіна та інших російських політиків у квітні-травні 2019 року

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики Статистика Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
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