Доверие россиян к Путину упало до рекордно низкого уровня

Доверие жителей России к президенту страны Владимиру Путину достигло рекордно низкого уровня. Так, индекс доверия к Путину за последний год снизился с 45% до 25%.

Так, решение важных государственных вопросов доверили бы Путину 31,7% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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Этот показатель стал минимальным с 2006 года, когда Центр начал публиковать данные опросов.

В марте 2015 года, когда рейтинг доверия Путину поднялся до 65%, гендиректор социологического центра Валерий Федоров рассказал, что самый низкий показатель – 45% – был зафиксирован в марте 2005 года.

В мае 2018 года утвердительно на вопрос о доверии Путину решение важных государственных вопросов ответили 47,4% россиян. С того времени рейтинг доверия к президенту России с небольшими колебаниями постепенно снижался.

В то же время на вопрос о недоверии Путину утвердительно ответили лишь 6,6% опрошенных. Этот показатель в мае 2018 года равнялся 2,3% и с некоторыми колебаниями постепенно рос.



Рейтинг доверия к Путину и другим российским политикам в апреле-мае 2019 года